Дмитрий Басков: «Динамо» способно постоять за себя и за своих болельщиков, которые как никто достойны честной игры

Новости Беларуси. 6 марта на «Минск-Арену» пришли почти 12 тысяч зрителей, чтобы посмотреть третий матч серии плей-офф КХЛ между «Динамо» и СКА из Петербурга. В надежде на честную спортивную борьбу. Но в итоге попали в цирк. Речь о судейских решениях, которые многим показались несправедливыми, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Впервые за четыре года «зубры» оказались командой с зубами, которая могла покусать лидеров чемпионата. Как итог – подопечные Вудкрофта вышли в плей-офф. Соперником в первом раунде стал питерский СКА. В первых двух матчах, которые проходили в Санкт-Петербурге, победы остались за хозяевами, но дались им нелегко. После этого серия переехала в Минск. И в третьем матче нокаут-раунда команды доигрались до овертайма, в котором кто первый забрасывает, тот и побеждает.

Обычно в таких матчах судьи крайне редко вмешиваются в игру, но в этот вечер арбитры решили отказаться от негласных правил. За 9 минут «зубры» получили три удаления, причем свисток в этом матче звучал только в нашу сторону. За фолы питерских хоккеистов прощали, зато любой контакт белорусских хоккеистов трактовался как нарушение правил. И только когда судьи уже удалили максимально возможное количество игроков «Динамо» с площадки, СКА реализовал двойное большинство и выиграл – 4:3. Реакция болельщиков не заставила себя долго ждать: на лед полетели бутылки, а судейская бригада получила массу негативных отзывов с трибун.

Дмитрий Басков, председатель Федерации хоккея Беларуси:

Вчера, как и во всех матчах этой серии, мы увидели несколько моментов, которые вызывают вопросы. Плей-офф – это не только накал эмоций на площадке, но и большая заряженность всех причастных к матчу вне ее. И так уж вышло, что вчера, даже при безусловной поддержке трибун, к сожалению, чувствовалось, что и у соперника на льду снова присутствует дополнительный игрок. И эмоции наших болельщиков это очень ярко подтверждают.

Ребята очень благодарны за ту поддержку, которую они получили и, надеюсь, получат в дальнейшем. Если раньше я говорил, что «Динамо» способно удивить, то сейчас я говорю, что «Динамо», невзирая на статус противника, способно постоять за себя и за своих болельщиков, которые как никто достойны честной игры.