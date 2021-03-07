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Нападающий ХК «Динамо-Минск» Алексей Протас: уже терять нечего, надо играть только на победу

07 марта 2021 17:34
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Новости Беларуси. 7 марта много внимания в сети спортивной теме – на хоккейных форумах, она на устах у болельщиков и хоккейных экспертов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Евгений Поболовец, СТВ:
Минское «Динамо» провело три из четырех матчей четвертьфинальной стадии плей-офф конференций КХЛ. И все встречи получились неоднозначными с точки зрения судейства что в Питере, что в Минске. СКА давно примерил на себя лавры команды, которой симпатизируют судьи. Это почувствовали на себе хоккеисты «Динамо» уже с первой игры. Питерцы нарушают правила судьи ноль внимания. Белорусы идут в борьбу фол.

Нападающий ХК «Динамо-Минск» Алексей Протас: уже терять нечего, надо играть только на победу-1

Сейчас счет в серии до четырех побед 3-0 в пользу СКА. Питерский клуб в шаге от полуфинала Западной конференции, но «динамовцы» не опускают руки.

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Нападающий ХК «Динамо-Минск» Алексей Протас: уже терять нечего, надо играть только на победу-4

Алексей Протас, нападающий ХК «Динамо-Минск»:
Надо настраиваться только на победу. Уже, можно сказать, терять нечего, надо играть только на победу. Я думаю, даже эта игра придаст нам сил, мотивации играть и побеждать, несмотря ни на что.

Следующий матч «зубры» также проведут на «Минск-Арене» против питерского СКА. Он запланирован на 8 марта.

# Хоккей Беларуси # Алексей Протас # Евгений Поболовец # Фотофакт

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