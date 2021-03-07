Максим Недосеков выиграл золото ЧЕ по лёгкой атлетике в помещении. Спортсмена поздравил Александр Лукашенко

При этом спортсмен установил рекорд Беларуси в залах и показал лучший результат сезона в мире. Максим взял высоту 2 метра 37 сантиметров. С ярким успехом на чемпионате Европы Максима Недосекова поздравил Александр Лукашенко.

Новости Беларуси. В прыжках в высоту наш Максим Недосеков завоевал золото чемпионата Европы-2021, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Эта победа с лучшим результатом сезона в мире убедительно показала, что белорусам есть, кем гордиться. Ты вновь проявил в секторе не только прекрасную форму и бойцовский характер, но и высокую степень ответственности перед командой и болельщиками, настоящий патриотизм и уважение к соперникам.

Глава государства пожелал спортсмену и его тренерам крепкого здоровья и покорения олимпийских высот.