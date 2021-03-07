«Очень жаль, что вот так ломают игры судьи». Белорусский хоккеист Олег Антоненко о матче «Динамо» и СКА

Новости Беларуси. 7 марта много внимания в сети спортивной теме – на хоккейных форумах, она на устах у болельщиков и хоккейных экспертов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Евгений Поболовец, СТВ:

Минское «Динамо» провело три из четырех матчей четвертьфинальной стадии плей-офф конференций КХЛ. И все встречи получились неоднозначными с точки зрения судейства – что в Питере, что в Минске. СКА давно примерил на себя лавры команды, которой симпатизируют судьи. Это почувствовали на себе хоккеисты «Динамо» уже с первой игры.

Крэйг Вудкрофт о матче «Динамо» – СКА: «Я многое хотел бы сказать, но не буду этого делать. Уверен, что все всё видели»