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«Очень жаль, что вот так ломают игры судьи». Белорусский хоккеист Олег Антоненко о матче «Динамо» и СКА

07 марта 2021 17:41
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Новости Беларуси. 7 марта много внимания в сети спортивной теме – на хоккейных форумах, она на устах у болельщиков и хоккейных экспертов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Евгений Поболовец, СТВ:
Минское «Динамо» провело три из четырех матчей четвертьфинальной стадии плей-офф конференций КХЛ. И все встречи получились неоднозначными с точки зрения судейства – что в Питере, что в Минске. СКА давно примерил на себя лавры команды, которой симпатизируют судьи. Это почувствовали на себе хоккеисты «Динамо» уже с первой игры.

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«Очень жаль, что вот так ломают игры судьи». Белорусский хоккеист Олег Антоненко о матче «Динамо» и СКА-1

Кстати говоря, история с таким судейством в этой серии плей-офф не первая. Легендарный белорусский хоккеист Олег Антоненко разобрал и предыдущие матчи «Динамо» c питерским СКА.

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Олег Антоненко:
Естественно, если бы не мешали судьи, то я думаю, что и в первой игре, и в третьей мы заслуживали победы. Очень жаль, что вот так ломают игры судьи. Но я хотел бы отдать должное ребятам. Молодцы, что по накалу, по самоотдаче, повторяюсь, никаких претензий нет.

# Хоккей Беларуси # Олег Антоненко # Евгений Поболовец # Фотофакт

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