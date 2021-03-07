«Эти удаления на грани фола». Депутат Виталий Уткин прокомментировал итоги хоккейного матча «Динамо» – СКА

Новости Беларуси. 6 марта на «Минск-Арену» пришли почти 12 тысяч зрителей, чтобы посмотреть третий матч серии плей-офф КХЛ между «Динамо» и СКА из Петербурга. В надежде на честную спортивную борьбу. Но в итоге попали в цирк. Речь о судейских решениях, которые многим показались несправедливыми, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Впервые за четыре года «зубры» оказались командой с зубами, которая могла покусать лидеров чемпионата. Как итог – подопечные Вудкрофта вышли в плей-офф. Соперником в первом раунде стал питерский СКА. В первых двух матчах, которые проходили в Санкт-Петербурге, победы остались за хозяевами, но дались им нелегко. После этого серия переехала в Минск. И в третьем матче нокаут-раунда команды доигрались до овертайма, в котором кто первый забрасывает, тот и побеждает. Обычно в таких матчах судьи крайне редко вмешиваются в игру, но в этот вечер арбитры решили отказаться от негласных правил.

Дмитрий Басков: «Динамо» способно постоять за себя и за своих болельщиков, которые как никто достойны честной игры

За 9 минут «зубры» получили три удаления, причем свисток в этом матче звучал только в нашу сторону. За фолы питерских хоккеистов прощали, зато любой контакт белорусских хоккеистов трактовался как нарушение правил. И только когда судьи уже удалили максимально возможное количество игроков «Динамо» с площадки, СКА реализовал двойное большинство и выиграл – 4:3. Реакция болельщиков не заставила себя долго ждать: на лед полетели бутылки, а судейская бригада получила массу негативных отзывов с трибун.