Крэйг Вудкрофт о матче «Динамо» – СКА: «Я многое хотел бы сказать, но не буду этого делать. Уверен, что все всё видели»

Крэйг Вудкрофт, главный тренер «Динамо-Минск»:

Мне обидно за наших парней, потому что они были достойны обыграть СКА в третьем поединке этой серии. Конечно, вся команда расстроена из-за поражения в овертайме. Я многое хотел бы сказать, но не буду этого делать. Уверен, что все все видели. Теперь нам нужно отдохнуть, проанализировать ошибки, подготовиться к следующему матчу, ведь мы хотим вернуться в борьбу в этой серии.

Дмитрий Басков: «Динамо» способно постоять за себя и за своих болельщиков, которые как никто достойны честной игры