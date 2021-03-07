Крэйг Вудкрофт о матче «Динамо» – СКА: «Я многое хотел бы сказать, но не буду этого делать. Уверен, что все всё видели»

Новости Беларуси. 7 марта много внимания в сети спортивной теме – на хоккейных форумах, на устах у болельщиков и хоккейных экспертов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
«Эти удаления на грани фола». Депутат Виталий Уткин прокомментировал итоги хоккейного матча «Динамо» – СКА
Крэйг Вудкрофт, главный тренер «Динамо-Минск»:
Мне обидно за наших парней, потому что они были достойны обыграть СКА в третьем поединке этой серии. Конечно, вся команда расстроена из-за поражения в овертайме. Я многое хотел бы сказать, но не буду этого делать. Уверен, что все все видели. Теперь нам нужно отдохнуть, проанализировать ошибки, подготовиться к следующему матчу, ведь мы хотим вернуться в борьбу в этой серии.
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Сейчас счет в серии до четырех побед 3-0 в пользу СКА. Питерский клуб в шаге от полуфинала Западной конференции, но «динамовцы» не опускают руки.