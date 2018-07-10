Спортивную инфраструктуру II Европейских игр изучают 10 июля шефы миссий стран-участниц

Новости Беларуси. Накануне в Минск прибыли представители делегаций из 49 государств, которые станут участниками этого события, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Накануне в Минск прибыли представители делегаций из 49 государств, которые станут участниками этого события, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Утром в Национальном олимпийском комитете состоялась видео-презентация подготовленных объектов. А уже после обеда – гостей ждут и на самих спорткомплексах, где они смогут лично оценить уровень подготовки.
Георгий Катулин, директор фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года»:
Семинар шефов миссии – это ключевое событие в общем графики подготовки. Оно проходит ровно за год до проведения игр. Мы подводим итог работы организационного комитета, представляем отчеты о работе по отдельным функциональным направлениям для представителей национальных олимпийских комитетов. Их главная задача – получить достоверную информацию в обеспечении комфортного пребывания своих спортсменов.