Спортивную инфраструктуру II Европейских игр изучают 10 июля шефы миссий стран-участниц

Новости Беларуси. Накануне в Минск прибыли представители делегаций из 49 государств, которые станут участниками этого события, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Утром в Национальном олимпийском комитете состоялась видео-презентация подготовленных объектов. А уже после обеда – гостей ждут и на самих спорткомплексах, где они смогут лично оценить уровень подготовки.