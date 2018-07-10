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Спортивную инфраструктуру II Европейских игр изучают 10 июля шефы миссий стран-участниц

10 июля 2018 12:13
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Новости Беларуси. Накануне в Минск прибыли представители делегаций из 49 государств, которые станут участниками этого события, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спортивную инфраструктуру II Европейских игр изучают 10 июля шефы миссий стран-участниц -1

Утром в Национальном олимпийском комитете состоялась видео-презентация подготовленных объектов. А уже после обеда – гостей ждут и на самих спорткомплексах, где они смогут лично оценить уровень подготовки.

Спортивную инфраструктуру II Европейских игр изучают 10 июля шефы миссий стран-участниц -4

Спортивную инфраструктуру II Европейских игр изучают 10 июля шефы миссий стран-участниц -6

Георгий Катулин, директор фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года»:
Семинар шефов миссии – это ключевое событие в общем графики подготовки. Оно проходит ровно за год до проведения игр. Мы подводим итог работы организационного комитета, представляем отчеты о работе по отдельным функциональным направлениям для представителей национальных олимпийских комитетов. Их главная задача – получить достоверную информацию в обеспечении комфортного пребывания своих спортсменов.
 

# Европейские игры # Георгий Катулин # Фотофакт

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