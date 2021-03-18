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Юрий Моисевич о лицензиях и медальных ожиданиях перед ОИ: это не предел для белорусской лёгкой атлетики

18 марта 2021 22:36
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Новости Беларуси. Главный тренер белорусской сборной по легкой атлетике Юрий Моисевич рассказал об олимпийских лицензиях и медальных ожиданиях перед Токио.

Юрий Моисевич, главный тренер сборной Беларуси по легкой атлетике:
Это, конечно, не предел еще для белорусской легкой атлетики. Дело в том, что ряд спортсменов, в том числе и Анастасия [Мирончик-Иванова – прим. ред.], в прошлом году подтвердили эти лицензии, выполнили, скажем так. У Котковца Алексея в метании копья тоже был достаточно высокий результат, который соответствует лицензии. Но была такая международная пауза – Международным олимпийским комитетом предусмотрено, что на этот период они не шли в зачет.

Юрий Моисевич о лицензиях и медальных ожиданиях перед ОИ: это не предел для белорусской лёгкой атлетики-1

30-35 лицензий, где-то так планируем

Но, тем не менее, сегодня, опять же, вернуться к количеству лицензий – я должен с удовольствием констатировать, что у нас широкая география видов легкой атлетики. Это порядка четырех лицензий мы завоевали в прыжках, четыре лицензии у нас в метании, четыре лицензии у нас средние бега, представляете? Это не то что как раньше, нас все время немножко упрекали, что у нас больше «толкательно-метательная держава». Три лицензии в спортивной ходьбе и спринте. То есть достаточно широкая география видов представлена. Если на Олимпиаде будет 47 видов, мы постараемся еще, конечно, завоевать столько же лицензий. С 1 декабря идут зачеты до 30 июня – период выполнения лицензий. И я думаю, что мы выполним свою задачу: 30-35 лицензий, где-то так планируем.

Юрий Моисевич о лицензиях и медальных ожиданиях перед ОИ: это не предел для белорусской лёгкой атлетики-4

Олимпийские игры и восемь человек – это, в принципе, равные люди по состоянию результатов, настроя и амбиций

Я хочу с достаточной уверенностью сказать, что будет решать количество людей, которые будут в финалах. Что такое финал олимпийский? Это восемь человек – те, которые будут бороться за медаль. Что такое Олимпийские игры и восемь человек – это, в принципе, равные люди, скажем так, по состоянию результатов, настроя и амбиций. Естественно, за каждым из них стоит страна, флаг, родные, как сказал Макс [Недосеков – прим. ред.], болельщики. И здесь уже все будут решать вот эти колебания: кто сможет, кто первый выстрелит, как, знаете, на войне, – тот и останется жив. И точно выстрелит.

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Если 8-10 человек у нас от легкой атлетики попадут в основные финалы – это как минимум 2-4 медали

Поэтому здесь я бы сказал так: если мы дойдем до такой цифры, что 8-10 человек у нас от легкой атлетики попадут в основные финалы – это как минимум там, можно уже считать, от двух до четырех медалей мы можем получить. В финале всякое может случиться.

# Легкая атлетика # Юрий Моисевич # Анастасия Мирончик-Иванова # Котковец Алексей # Максим Недосеков # Фотофакт

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