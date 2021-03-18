Александра Саснович вылетела со второго круга турнира в Санкт-Петербурге

Для обеих девушек поединок выдался крайне энергозатратным. Белоруска вела в счете большую часть первой партии, но по ходу Саснович упустила четыре сетбола, и только с пятой попытки сумела оставить сет за собой – 7:5.

Новости Беларуси. Вылет на стадии 1/8. Теннисистка Александра Саснович в матче второго круга турнира в Санкт-Петербурге уступила россиянке Дарье Касаткиной, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Во второй партии белоруска испытывала проблемы с ногой, а вот россиянка стала чувствовать себя куда увереннее. Сет в итоге завершился со счетом 6:3 в пользу Дарьи. В решающей партии спортсменки обменивались геймами и закономерно дошли до цифр 6:6. Однако сил на решающий рывок Александре, увы, не хватило – на тай-брейке белоруска взяла только два розыгрыша.