До третьей игры не дошло. В женском чемпионате Беларуси по баскетболу определились полуфиналисты

Новости Беларуси. Обошлось без неожиданностей. В женском чемпионате Беларуси по баскетболу завершен первый раунд плей-офф, все фавориты прошли дальше, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На четвертьфинальной стадии команды играли до двух побед в серии, и ни в одном из противостояний до третьей игры не дошло.