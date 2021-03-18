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До третьей игры не дошло. В женском чемпионате Беларуси по баскетболу определились полуфиналисты

18 марта 2021 21:53
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Новости Беларуси. Обошлось без неожиданностей. В женском чемпионате Беларуси по баскетболу завершен первый раунд плей-офф, все фавориты прошли дальше, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На четвертьфинальной стадии команды играли до двух побед в серии, и ни в одном из противостояний до третьей игры не дошло.

До третьей игры не дошло. В женском чемпионате Беларуси по баскетболу определились полуфиналисты-1

По результатам дуэлей победитель регулярного чемпионата «Горизонт» прошел девушек из Гомеля, гродненская «Виктория» не устояла перед клубом «Цмоки-Минск», а «Виктория» из Бреста уступила еще одной команде из города над Неманом – «Олимпии».

До третьей игры не дошло. В женском чемпионате Беларуси по баскетболу определились полуфиналисты-4

Также путевку в полуфинал оформили «БГУ-Цмоки», в обоих матчах обыгравшие вторую команду «Горизонта».

# Баскетбол # Фотофакт

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