Финал Fed Cup. Беларусь или США? Победитель определится уже через несколько часов

Новости Беларуси. Сборная Беларуси по теннису продолжает упорную борьбу за Кубок Федерации с американками 12 ноября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня состоится третья встреча в противостоянии на «Чижовка-Арене».

Напомним, что счет в финальном поединке после 1-го дня 1:1. Поддерживали белорусок на корте более 9000 болельщиков. Среди них и Александр Лукашенко.