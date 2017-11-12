Финал Fed Cup. Беларусь или США? Победитель определится уже через несколько часов
Новости Беларуси. Сборная Беларуси по теннису продолжает упорную борьбу за Кубок Федерации с американками 12 ноября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня состоится третья встреча в противостоянии на «Чижовка-Арене».
Напомним, что счет в финальном поединке после 1-го дня 1:1. Поддерживали белорусок на корте более 9000 болельщиков. Среди них и Александр Лукашенко.
Перед матчем глава государства пожелал нашим девушкам удачи и подчеркнул высокий профессионализм спортсменок. В преддверии финального поединка почитатели большого тенниса, спортивные журналисты и букмекеры считают команду Беларуси фаворитами, несмотря на личные рейтинги спортсменок и их достижения в карьере.
Сегодня в первой встрече скрестят ракетки лидеры сборных. От результата этого поединка будет зависеть и дальнейшая стратегия тренерского штаба команд и во многом судьба всей игры.
Белорусские теннисистки пробились в финал турнира впервые. У американок же на протяжении 17 лет не получается завоевать заветный трофей.