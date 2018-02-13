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«Фотография говорит сама за себя». Домрачева после неудачи на гонке преследования в Пхёнчхане

13 февраля 2018 08:53
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Новости Беларуси. Биатлонистка Дарья Домрачева опубликовала снимок после олимпийского пасьюта.

Фото было размещено в Instagram. На нем спортсменка находится не в самом лучшем расположении духа. Биатлонистка отметила, что день был не из лучших. 

Дарья Домрачева, биатлонистка: 
Фотография говорит сама за себя. Не лучший день... 

«Фотография говорит сама за себя». Домрачева после неудачи на гонке преследования в Пхёнчхане-1

Накануне белорусская биатлонистка заняла 37 место в индивидуальной гонке на ОИ-2018. Это выступление стало самым неудачным стартом биатлонистки на всех Олимпиадах, в которых она принимала участие.  

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Болельщики поддержали спортсменку и отметили, что не теряют надежду в ее успех на Играх.

«Даша, мы все равно с вами! Миллионы людей отдают вам свою поддержку! Мы верим в вас и желаем показать, кто в женском биатлоне королева!», 

«Даша! Вы с Уле всегда были сильнее обстоятельств! Борись до конца! Все ещё впереди! Удачи!», 

«Дарья, спорт это зебра и без удачи тоже не обойтись! Удачи вам в будущих гонках! Верные поклонники всегда с вами».

# Дарья Домрачева # Фотофакт # Зимняя Олимпиада – 2018

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