«Фотография говорит сама за себя». Домрачева после неудачи на гонке преследования в Пхёнчхане

Дарья Домрачева, биатлонистка: Фотография говорит сама за себя. Не лучший день...

Фото было размещено в Instagram. На нем спортсменка находится не в самом лучшем расположении духа. Биатлонистка отметила, что день был не из лучших.

Накануне белорусская биатлонистка заняла 37 место в индивидуальной гонке на ОИ-2018. Это выступление стало самым неудачным стартом биатлонистки на всех Олимпиадах, в которых она принимала участие.

Болельщики поддержали спортсменку и отметили, что не теряют надежду в ее успех на Играх.

«Даша, мы все равно с вами! Миллионы людей отдают вам свою поддержку! Мы верим в вас и желаем показать, кто в женском биатлоне королева!»,

«Даша! Вы с Уле всегда были сильнее обстоятельств! Борись до конца! Все ещё впереди! Удачи!»,

«Дарья, спорт это зебра и без удачи тоже не обойтись! Удачи вам в будущих гонках! Верные поклонники всегда с вами».