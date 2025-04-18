«Юность» обыграла «Витебск» в пятом матче финальной серии Кубка Президента

Шестому матчу быть. Финальный раунд Кубка Президента между хоккеистами «Юности» и «Витебска» набирает обороты. Столичный клуб на домашнем льду сумел сократить отставание в серии и сохранил интригу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Казалось, победа в чемпионате у «Витебска» в кармане. Парни, наверное, уже ощущали тяжесть трофея, но главком «Юности» предупредил, что все только начинается, это оказалось чистой правдой. Хозяева долго прицеливались – счет с нолями оставался почти весь первый период. Но в результате за три минуты Герман Нестеров огорчил оппонентов точным ударом в рамку.

Герман Нестеров, игрок ХК «Юность»:

Мы просто играли на победу. Все друг за друга сплотились, единым кулаком шли, боролись, бились, отдавали все, все эмоции, чтобы сегодня вытащить. Некуда ступать. Мы только вперед и сильнее. Мы это знаем.

После перерыва «медведи» начали активно атаковать и сравняли счет. Но тут же получили шайбу обратно. Дмитрий Колышкин вывел минчан вперед. Настроение улучшилось, и еще одна шайба буквально валилась витебчанам в ворота. Но была не засчитана. Долгое время гости пытались повторно распечатать рамку Никиты Мытника, но страж был непреклонен. Минчане понимали, что нужна кульминация. Победную точку под занавес игры поставил Никита Веренич – итог 3:1. «Юность» продлевает финальную серию.