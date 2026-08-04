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Новости по тегу #ХК «Юность»

Хоккеисты «Бреста» обыграли «Юность» в Кубка Салея
04 августа 2026 12:21

Хоккеисты «Бреста» обыграли «Юность» в Кубка Салея

Хоккеисты «Юности» готовятся к новому сезону
28 июля 2026 20:03

Хоккеисты «Юности» готовятся к новому сезону

Хоккеисты клуба «Юность» провели мастер-класс для самых юных воспитанников клуба
22 апреля 2026 18:19

Хоккеисты клуба «Юность» провели мастер-класс для самых юных воспитанников клуба

«Юность» готовится к формированию новой команды. О задачах на сезон поговорили с председателем клуба
19 апреля 2026 18:41

«Юность» готовится к формированию новой команды. О задачах на сезон поговорили с председателем клуба

«Неман» вновь обыграл «Юность» в четвертьфинале Кубка Президента
20 марта 2026 12:09

«Неман» вновь обыграл «Юность» в четвертьфинале Кубка Президента

Минская «Юность» обыграла «Неман» в четвертьфинале Кубка Президента
17 марта 2026 20:48

Минская «Юность» обыграла «Неман» в четвертьфинале Кубка Президента

Нужен ли в КХЛ второй клуб Беларуси и о планах по катку в парке Горького – разговор с главой «Юности»
26 октября 2025 18:13

Нужен ли в КХЛ второй клуб Беларуси и о планах по катку в парке Горького – разговор с главой «Юности»

«Юность» обыграла «Витебск» и сравняла счёт в финальной серии Кубка Президента
19 апреля 2025 17:49

«Юность» обыграла «Витебск» и сравняла счёт в финальной серии Кубка Президента

«Юность» обыграла «Витебск» в пятом матче финальной серии Кубка Президента
18 апреля 2025 09:11

«Юность» обыграла «Витебск» в пятом матче финальной серии Кубка Президента

Две победы и одна ничья – итоги игрового дня ЧБ по хоккею
16 октября 2024 20:04

Две победы и одна ничья – итоги игрового дня ЧБ по хоккею

Михаил Захаров, ХК «Юность»: Мы с этим детским садом умудрились еще на Контитентальном кубке не облажаться
17 марта 2012 11:02

Михаил Захаров, ХК «Юность»: Мы с этим детским садом умудрились еще на Контитентальном кубке не облажаться