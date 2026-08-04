Новости по тегу #ХК «Юность»

Итоговые цифры – 4:1.
После трех проведенных товарищеских поединков минчане отправятся в Гродно, где 30 июля стартует предсезонный турнир памяти Александра Дубко. В состязаниях также примут участие: «Неман», «Шахтер» и «Динамо-Молодечно».
Поделится своим мастерством с ребятами пришел Илья Сидорук и нападающий «Юности» Герман Пироговский, который для многих известная фигура, за его плечами 50 поединков, Максим Лемешевский так же на слуху.
Клуб «Юность» формирует новую команду: планы на следующий сезон.
Победу «Неману» подарил Вячеслав Андрющенко – 3:2.
После двух периодов команда Сергея Стася вела – 3:1. В заключительной 20-минутке дружины забросили по две шайбы. Итоговый счет – 5:3 в пользу «Юности».
На данном этапе, я считаю, это не надо. Так. У нас есть «Динамо-Минск», которые собирают лучших игроков в Беларуси и показывают неплохие результаты.
На кону – главный трофей сезона, а потому обе команды настроены решительно.
Столичный клуб на домашнем льду сумел сократить отставание в серии и сохранил интригу.
В чемпионате Беларуси по хоккею продолжаются игровые баталии.
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