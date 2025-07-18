Республиканскому центру олимпийской подготовки по теннису – 25 лет

25 лет назад на базе столичного Дворца тенниса был создан Республиканский центр олимпийской подготовки, где путевку в большой спорт получают спортсмены высшего звена и проводятся международные старты, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
25 лет назад на базе столичного Дворца тенниса был создан Республиканский центр олимпийской подготовки, где путевку в большой спорт получают спортсмены высшего звена и проводятся международные старты, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Белорусский теннис ведет свою летопись с 70-х годов прошлого века, и за этот период в историю вписаны десятки фамилий. Среди них – чемпионы мира и Европы, олимпийцы и заслуженные тренеры: Тетерин, Скакун, Зверева, Азаренко и первая ракетка мира Арина Соболенко. Благодаря им нашу страну знают как спортивную державу. Благодарности и грамоты от Министерства спорта и туризма получили 18 июля те, кто достойно принял эстафету развития отечественного тенниса, среди них и директор РЦОП Алексей Ванкевич.
Алексей Ванкевич, директор Республиканского центра олимпийской подготовки по теннису и настольному теннису:
Каждый, кто находился в этой должности, а я уже тринадцатый по счету руководитель Республиканского центра, стремился, чтобы центр был по-настоящему высшим звеном спортивного мастерства.
Задача, которую поставил перед нами Президент, – это активное сотрудничество с различными международными организациями и федерациями. Поэтому уже даже на сегодняшнем чемпионате, который будет открываться завтра в 10 часов, будут присутствовать спортсмены России, Казахстана и, как ни странно, Соединенных Штатов Америки. Это говорит о том, что наш теннис все равно пробивается, несмотря на санкции.
Сергей Рутенко, председатель Белорусской теннисной федерации:
Четверть века за плечами, юбилейная дата. Это учреждение, из которого вышли великие наши теннисисты. Безусловно, это можно назвать храмом нашего отечественного тенниса. Пользуясь случаем, хочется поздравить сотрудников и всех тех, кто был причастен к работе этого учреждения.
РЦОП по теннису сегодня – это главная теннисная площадка Беларуси, на которой проводятся турниры разной категории. Корты принимали Кубок Дэвиса и Кубок Билли Джин Кинг. 19 июля стартует Открытый чемпионат страны. За главный трофей поспорят наши молодые теннисисты, имеющие международный рейтинг.