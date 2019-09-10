Янина Провалинская-Корольчик о матче Европа – США: «Такая атмосфера, что очень жалко, что я уже там не выступаю»

Новости Беларуси. Внимание болельщиков всего мира вечером 10 сентября вновь будет приковано к олимпийскому стадиону «Динамо», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Легкоатлетический матч Европа – США в Минске стартовал накануне. Пока спортсмены Старого Света выигрывают у заокеанской команды. Какие прогнозы на нынешний день? Подробности в видеоматериале корреспондента Екатерины Лихошапко.

Екатерина Лихошапко, корреспондент:

До старта соревнований очень работает очень много зон активностей. Можно поиграть в баскетбол, шахматы, покататься на скейтборде, пострелять из лука. Работает концертная площадка. Заняться на «Динамо» точно есть чем.