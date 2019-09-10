Янина Провалинская-Корольчик о матче Европа – США: «Такая атмосфера, что очень жалко, что я уже там не выступаю»

Новости Беларуси. Внимание болельщиков всего мира вечером 10 сентября вновь будет приковано к олимпийскому стадиону «Динамо», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Внимание болельщиков всего мира вечером 10 сентября вновь будет приковано к олимпийскому стадиону «Динамо», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Легкоатлетический матч Европа – США в Минске стартовал накануне. Пока спортсмены Старого Света выигрывают у заокеанской команды. Какие прогнозы на нынешний день?
Подробности в видеоматериале корреспондента Екатерины Лихошапко.
Екатерина Лихошапко, корреспондент:
До старта соревнований очень работает очень много зон активностей. Можно поиграть в баскетбол, шахматы, покататься на скейтборде, пострелять из лука. Работает концертная площадка. Заняться на «Динамо» точно есть чем.
Янина Провалинская-Корольчик, олимпийская чемпионка в толкании ядра:
Очень было приятно находиться на стадионе. Такая атмосфера, что очень жалко, что я уже там не выступаю, не нахожусь. Очень, конечно, порадовалась, что наша команда в составе 14 человек представляет этот матч, в состав Европы входит. Конечно, спасибо уже всем организаторам – от дворника и заканчивая руководством всем за эту организацию.
Василий Каптюх, бронзовый призер Олимпийских игр в метании диска:
Это такой праздник! Неожиданно приятно, что традиции. У нас же были раньше традиции СССР. ГДР, СССР, США – наверное, было все. Это повторение традиции – очень хорошая тенденция для белорусской атлетики, выражение новых талантов, таких как Недосеков Максим, с чем его поздравляю.
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