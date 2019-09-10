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Виталий Белый о победах на ЧЕ U-23: «Мы свою работу там сделали на сто процентов»

10 сентября 2019 08:46
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Новости Беларуси. Домой вернулись триумфаторы молодежного чемпионата Европы по академической гребле (возраст спортсменов до 23 лет), сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Виталий Белый о победах на ЧЕ U-23: «Мы свою работу там сделали на сто процентов»-1

Наши ребята смогли шесть раз взойти на пьедестал, трижды звучал гимн Беларуси. Очень порадовали мужчины: в экипажах четверки парной не было равных Кириллу Тихоновичу, Евгению Золотому, Артему Лапутину и Владиславу Локуну. Также золото у двойки парной Ивана Брынзы и Егора Шлюпского. А первое место в соревнованиях двоек распашных легкого веса завоевали Мария Довматович и Татьяна Гончарова. Также на счету белорусов три серебра.

Виталий Белый о победах на ЧЕ U-23: «Мы свою работу там сделали на сто процентов»-4

Евгений Золотой, чемпион Европы (U-23) по академической гребле:
Мы приехали туда уже с победой. Мы приехали с настроем на победу, и у нас была победа. Мы тренировались целый год к этой победе, так что все было законно.

Виталий Белый о победах на ЧЕ U-23: «Мы свою работу там сделали на сто процентов»-7

Кирилл Тиханович, чемпион Европы (U-23) по академической гребле:
Это у нас был первый международный старт в этом году. Первый и единственный. Было очень мало опыта, было очень тяжело – руки тряслись, ноги тряслись, был мандраж.

Виталий Белый о победах на ЧЕ U-23: «Мы свою работу там сделали на сто процентов»-10

Виталий Белый, старший тренер национальной команды Беларуси по академической гребле:
Что мы показывали на тренировке, то мы свою работу там сделали на сто процентов. В принципе, нормально все.

Виталий Белый о победах на ЧЕ U-23: «Мы свою работу там сделали на сто процентов»-13

Тренерский штаб доволен выступлениями нашей молодежи и считает этот результат хорошим заделом в преддверие олимпийского-лицензионного вояжа, ведь эти ребята уже грезят Токио.

# Гребля # Евгений Золотой # Кирилл Тиханович # Виталий Белый # Фотофакт

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