Виталий Белый о победах на ЧЕ U-23: «Мы свою работу там сделали на сто процентов»

Новости Беларуси. Домой вернулись триумфаторы молодежного чемпионата Европы по академической гребле (возраст спортсменов до 23 лет), сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Наши ребята смогли шесть раз взойти на пьедестал, трижды звучал гимн Беларуси. Очень порадовали мужчины: в экипажах четверки парной не было равных Кириллу Тихоновичу, Евгению Золотому, Артему Лапутину и Владиславу Локуну. Также золото у двойки парной Ивана Брынзы и Егора Шлюпского. А первое место в соревнованиях двоек распашных легкого веса завоевали Мария Довматович и Татьяна Гончарова. Также на счету белорусов три серебра.

Евгений Золотой, чемпион Европы (U-23) по академической гребле:

Мы приехали туда уже с победой. Мы приехали с настроем на победу, и у нас была победа. Мы тренировались целый год к этой победе, так что все было законно.

Кирилл Тиханович, чемпион Европы (U-23) по академической гребле:

Это у нас был первый международный старт в этом году. Первый и единственный. Было очень мало опыта, было очень тяжело – руки тряслись, ноги тряслись, был мандраж.

Виталий Белый, старший тренер национальной команды Беларуси по академической гребле:

Что мы показывали на тренировке, то мы свою работу там сделали на сто процентов. В принципе, нормально все.