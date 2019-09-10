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Татьяна Холодович о втором месте на матче Европа – США: «Я ждала от любой соперницы подвох, и он случился»

10 сентября 2019 08:30
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Новости Беларуси. В первый день легкоатлетическая матчевой встречи между командами Европы и США наша метательница копья Татьяна Холодович заняла второе место. Ее результатат 64 метра 41 сантиметр, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Татьяна Холодович о втором месте на матче Европа – США: «Я ждала от любой соперницы подвох, и он случился»-1

Татьяна Холодович, метательница копья:
Я ждала от любой соперницы сегодня подвох, и он случился. Неприятно, конечно, проигрывать в последней попытке. Обычно я это делаю, но сегодня меня наказали.

# Легкая атлетика # Татьяна Холодович # Фотофакт

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