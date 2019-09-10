Максим Недосеков о победе на матче Европа – США: «Если хорошо прыгается, зачем останавливаться»

Новости Беларуси. В первый день легкоатлетическая матчевой встречи между командами Европы и США приятно удивил прыгун в высоту Максим Недосеков. Он стал победителем, покорив высоту 2,35 метра, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Максим Недосеков, прыгун в высоту:

Я прыгнул хорошо 33, и тренера говорят: «Может, остановимся?» Я говорю: «Ну, почему? Если хорошо прыгается, зачем останавливаться». 35 прыгнули. То же самое, что и 33 – одинаковая высота, грубо говоря. А 37 уже ощущалось. Я когда подбегал, уже видел, что она очень высоко. Надо чуть потренироваться, и все получится.