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Иван Тихон об открытии матча Европа – США: «В Минске состоялся шикарный спортивный праздник мирового уровня»

10 сентября 2019 12:18
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Новости Беларуси. Во вторник, 10 сентября, на минском стадионе «Динамо» продолжатся состязания лучших легкоатлетов Европы и США, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Начало соревновательной программы в 19.00. Сегодня – 19 видов с участием восьми белорусских атлетов. 

Иван Тихон об открытии матча Европа – США: «В Минске состоялся шикарный спортивный праздник мирового уровня»-1

Иван Тихон:
Уже сейчас можно сказать, что у нас в Минске состоялся шикарный спортивный праздник мирового уровня, в котором принимают участие ведущие атлеты Европы и США. И уровень результатов, которые показали атлеты в первый день, говорит о хорошей подготовке в преддверии чемпионата мира.

Иван Тихон об открытии матча Европа – США: «В Минске состоялся шикарный спортивный праздник мирового уровня»-4

Ирина Ятченко:
Замечательное соревнование, прошло на высочайшем уровне. Спортсменам хочу пожелать удачи. И сегодня пойдем еще.

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# Легкая атлетика # Иван Тихон # Ирина Ятченко # Фотофакт

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