Иван Тихон об открытии матча Европа – США: «В Минске состоялся шикарный спортивный праздник мирового уровня»

Новости Беларуси. Во вторник, 10 сентября, на минском стадионе «Динамо» продолжатся состязания лучших легкоатлетов Европы и США, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Начало соревновательной программы в 19.00. Сегодня – 19 видов с участием восьми белорусских атлетов.
Иван Тихон:
Уже сейчас можно сказать, что у нас в Минске состоялся шикарный спортивный праздник мирового уровня, в котором принимают участие ведущие атлеты Европы и США. И уровень результатов, которые показали атлеты в первый день, говорит о хорошей подготовке в преддверии чемпионата мира.