Иван Тихон об открытии матча Европа – США: «В Минске состоялся шикарный спортивный праздник мирового уровня»

Иван Тихон:

Уже сейчас можно сказать, что у нас в Минске состоялся шикарный спортивный праздник мирового уровня, в котором принимают участие ведущие атлеты Европы и США. И уровень результатов, которые показали атлеты в первый день, говорит о хорошей подготовке в преддверии чемпионата мира.