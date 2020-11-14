Арина Соболенко вышла в полуфинал турнира в Линце

Новости Беларуси. Арина Соболенко – в полуфинале теннисного турнира в Линце, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В ¼ белоруска одолела представительницу Франции Осеан Доден.

В начале первого сета девушки боролись на равных, обмениваясь победами в геймах и дошли до счета 3:3. А после Соболенко выиграла три гейма подряд и оставила первую партию за собой.