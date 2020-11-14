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Арина Соболенко вышла в полуфинал турнира в Линце

14 ноября 2020 19:51
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Новости Беларуси. Арина Соболенко – в полуфинале теннисного турнира в Линце, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В ¼ белоруска одолела представительницу Франции Осеан Доден.

Арина Соболенко вышла в полуфинал турнира в Линце-1

Арина Соболенко вышла в полуфинал турнира в Линце-3

В начале первого сета девушки боролись на равных, обмениваясь победами в геймах и дошли до счета 3:3. А после Соболенко выиграла три гейма подряд и оставила первую партию за собой.

Арина Соболенко вышла в полуфинал турнира в Линце-6

Второй сет проходил по такому же сценарию: девушки довели игру до счета 3:3, однако следующий гейм француженка доиграть уже не смогла из-за травмы, поэтому матч был завершен досрочно. Победа у Арины Соболенко.

# Теннис # Арина Соболенко # Осеан Доден # Фотофакт

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