Михаил Мархель о матче со сборной Литвы: это очень хорошо организованная команда, поэтому нам предстоит тяжёлый матч

Новости Беларуси. Сборная Беларуси по футболу готовится провести очередной матч Лиги наций УЕФА, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Для команды Михаила Мархеля эта встреча станет пятой на турнире.

Накануне вечерней тренировки Михаил Мархель отметил, что у некоторых футболистов есть проблемы со здоровьем, но те, на кого рассчитывает тренерский штаб, появятся в завтрашнем игровом составе.

Предыдущая официальная игра с участием «белокрылых» была месяц назад, а на этой неделе команда уступила Румынии в товарищеском матче – 3:5. Но следует отметить, что в составе не было ключевых игроков.

Михаил Мархель, главный тренер сборной Беларуси по футболу:

К сборной Литвы 4 или 5 игр они уже не проигрывают. Это крепкая, хорошая команда. Да, может быть, они звезд с неба не хватают, но это очень хорошо организованная команда, чувствуется сразу. И поэтому нам предстоит очень тяжелый матч. И мы это понимаем, и я со своей стороны как главный тренер пытаюсь донести до ребят, что вкупе с тем, что у нас стоит задача занять первое место, это важнейший матч в отборочной кампании нашей.

В турнирной таблице группы C Беларусь идет на первом месте с 7 очками. В спину нашей команде дышат литовцы с 5.

Помимо завтрашней встречи белорусам останется провести один матч против Албании, которая на данный момент в таблице третья.