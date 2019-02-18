«Я выкарабкалась из болезни и стартую». Дарья Домрачева примет участие в «Гонке легенд»

Четырёхкратная олимпийская чемпионка отметила, что она смогла восстановиться после болезни и выйдет на старт . Спортсменка отметила, что ждет встречи с болельщиками на гонке.

Об этом спортсменка сообщила на своей странице в Instagram.

Новости Беларуси. Дарья Домрачева выступит только в эстафете в рамках «Гонки легенд».

Дарья Домрачева:

Итак!!! Сегодня!!!!! 18 февраля в 17.00 состоится долгожданная ГОНКА ЛЕГЕНД!!! БУДЕТ МНОГО ЗВЁЗД БИАТЛОНА И ЯРКАЯ БИАТЛОННАЯ БОРЬБА!

Я выкарабкалась из болезни (спасибо нашим дорогим докторам) и стартую! Но учитывая ещё недавнюю температуру, смогу выступить в одной гонке из запланированных 2-х. В эстафете. Жду встречи с ВАМИ, наши любимые болельщики!!!! УЖЕ СЕГОДНЯ!!!

На минувшей неделе Дарья Домрачева сообщила, что у нее поднялась температура.