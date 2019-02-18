Прямой эфир

«Я выкарабкалась из болезни и стартую». Дарья Домрачева примет участие в «Гонке легенд»

18 февраля 2019 11:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Дарья Домрачева выступит только в эстафете в рамках «Гонки легенд».

Об этом спортсменка сообщила на своей странице в Instagram.

Четырёхкратная олимпийская чемпионка отметила, что она смогла восстановиться после болезни и выйдет на старт. Спортсменка отметила, что ждет встречи с болельщиками на гонке.

«Я выкарабкалась из болезни и стартую». Дарья Домрачева примет участие в «Гонке легенд»-1

Фото: instagram.com/dadofun

Дарья Домрачева:
Итак!!! Сегодня!!!!! 18 февраля в 17.00 состоится долгожданная ГОНКА ЛЕГЕНД!!! БУДЕТ МНОГО ЗВЁЗД БИАТЛОНА И ЯРКАЯ БИАТЛОННАЯ БОРЬБА!   

Я выкарабкалась из болезни (спасибо нашим дорогим докторам) и стартую! Но учитывая ещё недавнюю температуру, смогу выступить в одной гонке из запланированных 2-х. В эстафете. Жду встречи с ВАМИ, наши любимые болельщики!!!! УЖЕ СЕГОДНЯ!!!   

На минувшей неделе Дарья Домрачева сообщила, что у нее поднялась температура.

«Нужно подостыть». Дарья Домрачева заболела перед «Гонкой легенд» в Раубичах (здесь подробнее). 

# Биатлон # Дарья Домрачева

Другие новости рубрики

Все новости
Появился чат-бот Лесика: где его можно найти?
18 февраля 2019 09:44

Появился чат-бот Лесика: где его можно найти?

«Войти внутрь события и посмотреть, что происходит в режиме live». Показываем, как работает приложение ко II Европейским играм
18 февраля 2019 09:25

«Войти внутрь события и посмотреть, что происходит в режиме live». Показываем, как работает приложение ко II Европейским играм

Международный биатлонный фестиваль «Гонка легенд» стартует 18 февраля в Раубичах
18 февраля 2019 06:48

Международный биатлонный фестиваль «Гонка легенд» стартует 18 февраля в Раубичах