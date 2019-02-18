«Я выкарабкалась из болезни и стартую». Дарья Домрачева примет участие в «Гонке легенд»

Новости Беларуси. Дарья Домрачева выступит только в эстафете в рамках «Гонки легенд».
Об этом спортсменка сообщила на своей странице в Instagram.
Четырёхкратная олимпийская чемпионка отметила, что она смогла восстановиться после болезни и выйдет на старт. Спортсменка отметила, что ждет встречи с болельщиками на гонке.
Фото: instagram.com/dadofun
Дарья Домрачева:
Итак!!! Сегодня!!!!! 18 февраля в 17.00 состоится долгожданная ГОНКА ЛЕГЕНД!!! БУДЕТ МНОГО ЗВЁЗД БИАТЛОНА И ЯРКАЯ БИАТЛОННАЯ БОРЬБА!
Я выкарабкалась из болезни (спасибо нашим дорогим докторам) и стартую! Но учитывая ещё недавнюю температуру, смогу выступить в одной гонке из запланированных 2-х. В эстафете. Жду встречи с ВАМИ, наши любимые болельщики!!!! УЖЕ СЕГОДНЯ!!!
На минувшей неделе Дарья Домрачева сообщила, что у нее поднялась температура.
«Нужно подостыть». Дарья Домрачева заболела перед «Гонкой легенд» в Раубичах (здесь подробнее).