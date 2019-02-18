«Войти внутрь события и посмотреть, что происходит в режиме live». Показываем, как работает приложение ко II Европейским играм
Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – эксперт компании «Synesis Sport» – Маргарита Фараджаева и эксперт компании «Synesis Sport» – Ольга Лаева.
Расскажите про мобильное приложение.
Ольга Лаева, эксперт компании «Synesis Sport»:
Помимо стандартных сайтов, к которым мы все с вами привыкли, у нас есть мобильное приложение, к которому все тоже, в принципе, привыкли.
Как оно выглядит?
Ольга Лаева:
Во-первых, одно из преимуществ нашего приложения – оно очень понятное. Вам нужно достать ваш телефон, устанавливаете minsk2019, открываете и получаете такое красивое приложение, в котором вы можете найти всю информацию об Играх.
Например, можно зайти во вкладку «Новости» и выбрать, что вам интересно.
По вашим интересам автоматом вы получаете подборку.
Это приложение бесплатное?
Ольга Лаева:
Да, это приложение бесплатное.
Это приложение будет ещё дорабатываться. Во-первых, будет динамическое расписание, сейчас у нас расписание – это просто как вкладка, где в какой-то момент вы видите, на каком объекте что происходит. Ближе к Играм уже можно войти внутрь события и посмотреть, что происходит в режиме live. Точно так же вы можете выбрать спортивные объекты, например, «Минск-Арена» или Чижовка, это для иностранцев очень комфортно, потому что здесь есть и информация об объекте, и событие, и как добраться.