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«Войти внутрь события и посмотреть, что происходит в режиме live». Показываем, как работает приложение ко II Европейским играм

18 февраля 2019 09:25
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Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – эксперт компании «Synesis Sport» – Маргарита Фараджаева и эксперт компании «Synesis Sport» – Ольга Лаева.

Расскажите про мобильное приложение.

Ольга Лаева, эксперт компании «Synesis Sport»:
Помимо стандартных сайтов, к которым мы все с вами привыкли, у нас есть мобильное приложение, к которому все тоже, в принципе, привыкли.

«Войти внутрь события и посмотреть, что происходит в режиме live». Показываем, как работает приложение ко II Европейским играм -1

Как оно выглядит?

Ольга Лаева:
Во-первых, одно из преимуществ нашего приложения оно очень понятное. Вам нужно достать ваш телефон, устанавливаете minsk2019, открываете и получаете такое красивое приложение, в котором вы можете найти всю информацию об Играх.

«Войти внутрь события и посмотреть, что происходит в режиме live». Показываем, как работает приложение ко II Европейским играм -4

Например, можно зайти во вкладку «Новости» и выбрать, что вам интересно.

«Войти внутрь события и посмотреть, что происходит в режиме live». Показываем, как работает приложение ко II Европейским играм -7

По вашим интересам автоматом вы получаете подборку.

«Войти внутрь события и посмотреть, что происходит в режиме live». Показываем, как работает приложение ко II Европейским играм -10

Это приложение бесплатное?

Ольга Лаева:
Да, это приложение бесплатное.

«Войти внутрь события и посмотреть, что происходит в режиме live». Показываем, как работает приложение ко II Европейским играм -13

Это приложение будет ещё дорабатываться. Во-первых, будет динамическое расписание, сейчас у нас расписание это просто как вкладка, где в какой-то момент вы видите, на каком объекте что происходит. Ближе к Играм уже можно войти внутрь события и посмотреть, что происходит в режиме live. Точно так же вы можете выбрать спортивные объекты, например, «Минск-Арена» или Чижовка, это для иностранцев очень комфортно, потому что здесь есть и информация об объекте, и событие, и как добраться.

«Войти внутрь события и посмотреть, что происходит в режиме live». Показываем, как работает приложение ко II Европейским играм -16

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# Европейские игры # Ольга Лаева # Фотофакт

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