Появился чат-бот Лесика: где его можно найти?

Всё ближе II Европейские игры, а это значит, что подготовка идёт к ним полным ходом. Сегодня в нашей студии хорошего настроения не просто гость, а главный символ Игр – Лисёнок Лесик. Правда не реальный, а виртуальный. Любознательный Лис перебрался в другую реальность. Оказалось, что, кроме прочего, он обладает всеми качествами идеального чат-бота: не чувствует усталости и обожает общаться.

Умный талисман владеет русским и английским языками, понимает слова с опечатками, знает синонимы и специализированную терминологию. Электронный помощник будет предлагать пользователям подборки новостей и сообщать подробную информацию о II Европейских играх – расписание и результаты соревнований, стоимость билетов, расположение спортивных арен и многое другое.

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – эксперт компании «Synesis Sport» – Маргарита Фараджаева и эксперт компании «Synesis Sport» – Ольга Лаева. Это мобильное приложение? Маргарита Фараджаева, эксперт компании «Synesis Sport»:

Нет, вы немножечко путаете, всё-таки, мобильное приложение – это отдельный продукт. Это два разных продукта. Чат-бот – это программа, виртуальный помощник. Сейчас у вас есть уникальная возможность задавать вопросы Лесику. Он живой! Вот вы его спрашиваете что-то про Европейские игры, он вам отвечает.

А можно ли с ним общаться на какие-то сторонние темы? Маргарита Фараджаева:

Например? Например, как мне познакомится со спортсменом-бегуном из Кении? Маргарита Фараджаева:

Он точно может рассказать, куда сходить пообедать, поужинать.

Что нужно сделать, чтобы его заполучить? Где его скачать? Маргарита Фараджаева:

На данный момент у нас есть три мессенджера, в которых будет работать Лесик – это Viber, Telegram и Facebook Messenger. Вам не нужно ничего скачивать. Вы заходите в уже скачанный ваш мессенджер и начинаете диалог, с ним общаться. Вы заводите новый чат, чат с ботом, добавляете друга. Это очень просто!

Это наше ноу-хау или подобного рода уже используются символы вот такие виртуальные на спортивных играх или мы первые, кто это придумал? Маргарита Фараджаева:

Ранее не использовалось именно с маскотом. Было заявлено на презентации, что Лесик будет искать подход к каждому пользователю. Как вам удалось этого добиться? Маргарита Фараджаева:

Конечно, мы используем те технологии, которые уже есть, плюс у Лесика есть характер. Он дружелюбный, он со всеми разговаривает на «ты», чтобы все были в дружеском контакте. Он работает 24 часа.