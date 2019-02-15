«Нужно подостыть». Дарья Домрачева заболела перед «Гонкой легенд» в Раубичах

Новости Беларуси. Менее суток назад лимпийская чемпионка Дарья Домрачева поделилась фотографией градусника. Спортсменка заболела.
«Говоря юным биатлонистам о том, что нас будут ждать горячие деньки в Раубичах во время гонки легенд и Чемпионата Европы, я не имела в виду буквальный смысл этих слов... Нужно как-то подостыть», – написала биатлонистка.
Фото: instagram.com/dadofun
Поклонники Дарьи забеспокоились, пожелали ей скорейшего выздоровления и посоветовали способы лечения.
«Поправляйтесь, девочки наши дорогие! Ждём выступления!»,
«Даже супергерои не застрахованы. Скорейшего выздоровления!»,
«Ой-ёй!.. Дашуля, налегайте там на домашнее малиновое варенье и мёд. Полного и скорого Вам выздоровления! Берегите себя и близких!»,
«Клюквенный морс, малиновый чай, чесночок, любящие и заботливые люди вокруг – и у вирусов не будет шансов, так же, как нет шансов на победу у ваших соперников, когда вы на старте».
«Гонка легенд» пройдёт 18 февраля. Для Дарьи Домрачевой и Надежды Скардино это будет прощальное выступление. Из белорусов также примут участие Елена Зубрилова, Сергей Новиков и Александр Попов.
Самое интересное в «Гонке легенд» – это состав участников. Среди именитых спортсменов будет и супруг Домрачевой – Уле-Эйнар Бьорндален.
Недавно легендарному норвежцу исполнилось 45 лет, как и «Раубичам», где будет проводиться гонка.
После дня рождения Бьорндален похвастался лучшим подарком – подробности здесь.