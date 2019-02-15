«Нужно подостыть». Дарья Домрачева заболела перед «Гонкой легенд» в Раубичах

«Говоря юным биатлонистам о том, что нас будут ждать горячие деньки в Раубичах во время гонки легенд и Чемпионата Европы, я не имела в виду буквальный смысл этих слов... Нужно как-то подостыть», – написала биатлонистка.

Поклонники Дарьи забеспокоились, пожелали ей скорейшего выздоровления и посоветовали способы лечения.

«Поправляйтесь, девочки наши дорогие! Ждём выступления!»,

«Даже супергерои не застрахованы. Скорейшего выздоровления!»,

«Ой-ёй!.. Дашуля, налегайте там на домашнее малиновое варенье и мёд. Полного и скорого Вам выздоровления! Берегите себя и близких!»,

«Клюквенный морс, малиновый чай, чесночок, любящие и заботливые люди вокруг – и у вирусов не будет шансов, так же, как нет шансов на победу у ваших соперников, когда вы на старте».

«Гонка легенд» пройдёт 18 февраля. Для Дарьи Домрачевой и Надежды Скардино это будет прощальное выступление. Из белорусов также примут участие Елена Зубрилова, Сергей Новиков и Александр Попов.

Самое интересное в «Гонке легенд» – это состав участников. Среди именитых спортсменов будет и супруг Домрачевой – Уле-Эйнар Бьорндален.

Недавно легендарному норвежцу исполнилось 45 лет, как и «Раубичам», где будет проводиться гонка.