Международный биатлонный фестиваль «Гонка легенд» стартует 18 февраля в Раубичах

Новости Беларуси. 18 февраля внимание, без преувеличения всего мира, будет приковано к белорусским Раубичам. С «Гонки легенд» здесь стартует чемпионат Европы по биатлону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На лыжню и огневые рубежи выйдут 20 прославившихся в разные годы спортсменов. Церемония открытия гонки и чемпионата Европы по биатлону начнется на стадионе в Раубичах в пять вечера.