«Я восхищаюсь». Что говорят болельщики о хоккейном матче с участием Президента?

Новости Беларуси. На льду столичной «Олимпик Арены» сегодня разыграли главный трофей любительского хоккейного турнира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Второй финальный поединок между командами Президента и Минской области выдался захватывающим и интригующим. Зрители смогли лицезреть сразу 10 точных ударов в створ ворот соперников. Но виктория выбирает сильнейших – 6:4 в пользу дружины главы государства.

Под бурные аплодисменты чемпионский кубок был поднят над головами победителей. Эта уже 14-я виктория команды. Глава государства личным примером показывает, как нужно работать, побеждать и мотивировать.