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«Я восхищаюсь». Что говорят болельщики о хоккейном матче с участием Президента?

08 апреля 2023 16:43
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Новости Беларуси. На льду столичной «Олимпик Арены» сегодня разыграли главный трофей любительского хоккейного турнира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Второй финальный поединок между командами Президента и Минской области выдался захватывающим и интригующим. Зрители смогли лицезреть сразу 10 точных ударов в створ ворот соперников. Но виктория выбирает сильнейших – 6:4 в пользу дружины главы государства.

«Я восхищаюсь». Что говорят болельщики о хоккейном матче с участием Президента?-1

Под бурные аплодисменты чемпионский кубок был поднят над головами победителей. Эта уже 14-я виктория команды. Глава государства личным примером показывает, как нужно работать, побеждать и мотивировать.

«Я восхищаюсь». Что говорят болельщики о хоккейном матче с участием Президента?-4

Сергей Иванов, личный тренер Анастасии Мирончик-Ивановой:
Первый – это вообще, это супер! Я удивляюсь его силе, его передвижениям. Вчера только был в России, приехал и сегодня уже на льду. Это очень здорово, я восхищаюсь. Сегодня игра очень насыщенная. Быстрые передачи, вратарь наш молодец, постоянно отбивает.

«Я восхищаюсь». Что говорят болельщики о хоккейном матче с участием Президента?-7

Все хорошо играют достаточно, весело, зажигательно.
Я с радостью приду в следующий раз поболеть.

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# Хоккей Беларуси # Александр Лукашенко # Сергей Иванов # Фотофакт

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