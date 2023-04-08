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«Я очень удивлён, что Президент играет». Дети Донбасса посетили хоккейный матч с участием Лукашенко

08 апреля 2023 11:22
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Новости Беларуси. Празднуем победу или играем дальше! XVI Республиканский турнир по хоккею среди любительских команд на призы Президентского спортивного клуба в шаге от завершения. Второй финальный матч стартовал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Я очень удивлён, что Президент играет». Дети Донбасса посетили хоккейный матч с участием Лукашенко-1

Накал игры зашкаливает, и это чувствует вся «Олимпик Арена». Все в предвкушении самой интригующей развязки в этом любительском сезоне. На перерыв игроки ушли со счетом 2:0 в пользу команды главы государства. Первую шайбу забросил капитан Андрей Костицын.

«Я очень удивлён, что Президент играет». Дети Донбасса посетили хоккейный матч с участием Лукашенко-4

Особенно трогательной была поддержка детей Донбасса, которые сегодня тоже присутствуют на трибунах. Сейчас ребята находятся в Беларуси на отдыхе.

«Я очень удивлён, что Президент играет». Дети Донбасса посетили хоккейный матч с участием Лукашенко-7

Виктор Ковалев:
Это для меня праздник, и я очень удивлен, что здесь Президент играет. Я болею за красивый хоккей и за Президента! Мне нравится город Минск и сами белорусы. Я бы хотел здесь жить.

«Мое восхищение первому игроку президентской команды». Анастасия Мирончик-Иванова на хоккейном турнире среди любителей. Подробности здесь.

# Хоккей Беларуси # Александр Лукашенко # Фотофакт

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