«Я очень удивлён, что Президент играет». Дети Донбасса посетили хоккейный матч с участием Лукашенко

Новости Беларуси. Празднуем победу или играем дальше! XVI Республиканский турнир по хоккею среди любительских команд на призы Президентского спортивного клуба в шаге от завершения. Второй финальный матч стартовал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Накал игры зашкаливает, и это чувствует вся «Олимпик Арена». Все в предвкушении самой интригующей развязки в этом любительском сезоне. На перерыв игроки ушли со счетом 2:0 в пользу команды главы государства. Первую шайбу забросил капитан Андрей Костицын.

Особенно трогательной была поддержка детей Донбасса, которые сегодня тоже присутствуют на трибунах. Сейчас ребята находятся в Беларуси на отдыхе.