Дмитрий Басков подарил свою золотую медаль самой преданной болельщице команды Президента

Новости Беларуси. Статус-кво в субботу, 8 апреля, на «Олимпик Арене» при полных трибунах зрителей. Команда Президента в 14-й раз стала обладателем главного трофея любительского хоккейного турнира. Во втором финальном поединке главные оппоненты – Минская область – проиграли со счетом 4:6, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

16-й турнир поставил точку в своей летописи, итоги которого вдохновляют не только на новые спортивные победы, но и на большие поступки. Главный тренер команды Президента подарил свою золотую медаль самой преданной болельщице.

Дмитрий Басков, главный тренер команды Президента:

Эта женщина является самой преданной болельщицей команды Президента. Я посчитал, что раз она настолько предана, значит у нее должна быть наша медаль. Надо сказать, что Минская область традиционно собирает хорошую команду. И нам действительно с каждым годом непросто играть против них. Приходя на лед, во-первых, ты получаешь огромное удовольствие, что ты снова возвращаешься в хоккей. А во-вторых, это действительно непередаваемые эмоции, которые не сравнятся уже ни с чем.

Артем Каркоцкий, победитель турнира:

Поддержку зрителей мы отметили. Она очень важна, потому что при такой обстановке, которую они создают, конечно, играть гораздо приятнее. И она придает дополнительные силы. И соперника, конечно, нужно похвалить, потому что соперник оказался достойным. Было тяжело, был накал до последних минут. Но мы смогли справиться и довести дело до чемпионства.