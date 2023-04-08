Команда Лукашенко в 14-й раз стала победителем любительского хоккейного турнира

Новости Беларуси. Статус-кво в субботу, 8 апреля, на «Олимпик Арене» при полных трибунах зрителей. Команда Президента в 14-й раз стала обладателем главного трофея любительского хоккейного турнира. Во втором финальном поединке главные оппоненты – Минская область – проиграли со счетом 4:6, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По итогам турнира лучшим голкипером признан Максим Щепко – Минская область. Лучший нападающий – Андрей Костицын. Самая крепкая защита у Андрея Башко. А вот в бомбардирской гонке не было равных Александру Короткевичу. Более 200 участников в течение семи месяцев радовали болельщиков интересными играми, красивыми комбинациями, точными ударами. Огромная армия мальчишек с неистовым ликованием болела за своих кумиров. Частичку праздника увезут к себе на родину ребята из Донбасса, которые сегодня также стали свидетелями громкой победы президентской команды.