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Команда Лукашенко в 14-й раз стала победителем любительского хоккейного турнира

08 апреля 2023 14:13
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Новости Беларуси. Статус-кво в субботу, 8 апреля, на «Олимпик Арене» при полных трибунах зрителей. Команда Президента в 14-й раз стала обладателем главного трофея любительского хоккейного турнира. Во втором финальном поединке главные оппоненты – Минская область – проиграли со счетом 4:6, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Команда Лукашенко в 14-й раз стала победителем любительского хоккейного турнира-1

Глава государства личным примером показал, как можно работать, побеждать и мотивировать.

Дмитрий Басков подарил свою золотую медаль самой преданной болельщице команды Президента.

Команда Лукашенко в 14-й раз стала победителем любительского хоккейного турнира-4

По итогам турнира лучшим голкипером признан Максим Щепко – Минская область. Лучший нападающий – Андрей Костицын. Самая крепкая защита у Андрея Башко. А вот в бомбардирской гонке не было равных Александру Короткевичу. Более 200 участников в течение семи месяцев радовали болельщиков интересными играми, красивыми комбинациями, точными ударами. Огромная армия мальчишек с неистовым ликованием болела за своих кумиров. Частичку праздника увезут к себе на родину ребята из Донбасса, которые сегодня также стали свидетелями громкой победы президентской команды.

«Я очень удивлен, что Президент играет». Дети Донбасса посетили хоккейный матч с участием Лукашенко.

# Хоккей Беларуси # Александр Лукашенко # Андрей Костицын # Андрей Башко # Александр Короткевич # Фотофакт

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