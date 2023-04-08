«Моё восхищение первому игроку президентской команды». Анастасия Мирончик-Иванова на хоккейном турнире среди любителей

Новости Беларуси. Празднуем победу или играем дальше! XVI Республиканский турнир по хоккею среди любительских команд на призы Президентского спортивного клуба в шаге от завершения. Второй финальный матч стартовал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Накал игры зашкаливает, и это чувствует вся «Олимпик Арена». Все в предвкушении самой интригующей развязки в этом любительском сезоне. На перерыв игроки ушли со счетом 2:0 в пользу команды главы государства. Первую шайбу забросил капитан Андрей Костицын.
Поддержать красивый хоккей пришла лидер национальной команды по легкой атлетике Анастасия Мирончик-Иванова с мужем и личным тренером.
Анастасия Мирончик-Иванова, серебряный призер чемпионата Европы по легкой атлетике:
Я хочу отметить упорную борьбу, хорошую физическую подготовку спортсменов. Ну и, конечно же, мое восхищение первому игроку президентской команды. Я очень восхищена, что у него столько дел, столько поездок, и он смог выйти и показать класс.
В самом разгаре третий период. Бесспорно, можно сказать, что праздник хоккея состоялся. Много положительных эмоций как для зрителя, так и для всех участников. Конечно, самое главное, что любительский хоккей – огромная мотивация для всех, чтобы заниматься спортом и побеждать.
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