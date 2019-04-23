«Я тренировался ради этого». Президент вручил тяжелоатлетам государственные награды

Новости Беларуси. 9 атлетов и 19 медалей! Результат выше всяких похвал. 23 апреля во Дворце Независимости чествовали наших тяжелоатлетов, которые триумфально выступили на чемпионате Европы в Грузии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусская сборная – в лидерах соревнований. Глава государства поздравил команду и вручил атлетам государственные награды и благодарности. Встреча формальной церемонией не ограничилась.

Президент общался с атлетами и тренерами и вникал в тонкости этого по-настоящему тяжелого вида спорта. Сейчас у наших тяжелоатлетов – разгар сезона. А главная задача – подтвердить результат на чемпионате мира. Этот чемпионат Европы по тяжелой атлетике войдет в историю белорусского спорта. Самый успешный результат и самые громкие победы. Такого не делал еще никто.

Ольга Коршун, СТВ:

19 медалей, 15 национальных и 2 европейских рекорда – и второе место в командном зачете. Одним словом, наша сборная привезла из Грузии по-настоящему весомый результат. И это только начало. Ведь сезон у тяжелоатлетов только стартовал. А значит, счет на медали открыт.

На новые победы нацелен и Евгений Тихонцов. Видеть его в интерьерах Дворца Независимости, куда на встречу с президентом пригласили наших тяжелоатлетов, непривычно. Да и он сам заметно нервничает. Хотя кажется, можно немного выдохнуть. На Чемпионате в Батуми вчерашний юниор взял золото в весе до 96 килограммов и установил рекорды Европы в толчке и сумме.

Евгений Тихонцов, чемпион Европы по тяжелой атлетике:

Я тренировался ради этого. Наделялся на вершину. Поэтому ожидал, что буду бороться за призовое место.

А эта хрупкая блондинка сразу привлекает внимание. Но внешность обманчива. Настоящая сила и бойцовский характер принесли спортсменке две медали Чемпионата Европы – серебро и бронзу.

Юлия Асаенок выступает в весе до 45 килограммов, а поднимает больше 70! А во время соревнований и вовсе замахнулась на 80 в толчке. Вот уже точно тот случай, когда нет лишних килограммов.

Юлия Асаёнок, призёр чемпионата Европы по тяжелой атлетике:

Примерно на 70 готова вырвать, но толкнуть 85 должна была, чуть не сложилось, но такие килограммы.

На соревнованиях в Батуми каждый день поднимался флаг и звучал гимн нашей страны. День тишины наступил лишь однажды, когда у белорусских атлетов был выходной. А за этими соревнованиями пристально следили болельщики из разных стран.

Александр Лукашенко – среди них. Президент от и до смотрел выступления наших спортсменов в Грузии. Глава государства признался, что в юности пробовал заниматься тяжелой атлетикой, но, что называется, не сложилось. Впрочем, сейчас этот опыт помогает лучше понимать все тонкости этого вида спорта.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Когда я начинал профессионально заниматься спортом, в борьбе тогда надо было много качаться. Но благо тренер мне сказал: «Так, вы, молодой человек, от штанги – подальше. Вам вес таскать нельзя, вам хватает того, что от природы заложено». Это не потому что мне нравится, не нравится ваш вид спорта, это страшно тяжелый вид спорта, самый тяжелый вид спорта. Штанга и ты, и так каждый день. «Планку подняли высоко». Александр Лукашенко вручил госнаграды спортсменам и тренерам по тяжёлой атлетике Не скажу, что вы на 100 % результат показали, но близко к этому. Это тоже очень важно. Но планку подняли высоко. Я счел необходимым сегодня встретиться с вами, воочию вас поблагодарить.



Откровенно говоря, слишком мало радости приносит в последнее время спорт белорусам. Хотя мне пишут, тут десятки медалей и прочее. Медаль медали рознь, во-первых. Вид виду тоже рознь. Но тяжелая атлетика входит в ожерелье тех видов спорта, которые приносят славу.

Медаль «За трудовые заслуги» у старшего тренера нашей сборной. Спортсменам объявлены благодарности Президента. А Дарья Наумова сегодня получает звание «Заслуженный мастер спорта». Спортсменка, как говорится, опытный боец. На Олимпиаде в Рио завоевала серебро.

Но в Батуми развернулась не менее напряженная борьба. Наумова опередила ближайшую соперницу всего на килограмм. В итоге – 242 килограмма и еще одно золото у белорусской сборной.

Дарья Наумова, чемпион Европы по тяжелой атлетике:

На данный момент тренируемся и готовимся к Чемпионату мира, сборы, впереди Олимпиада. Тренер Виктор Шершуков: «Надо бороться, когда некомпетентные судьи в Европе» Впрочем, кажется, что эти испытания только закаляют боевой дух наших спортсменов и придают особый вес и без того тяжело заработанным медалям.

Александр Лукашенко:

Когда вы становитесь чемпионами континента, планеты, олимпийских игр, когда вы поднимаете белорусский флаг, когда звучит гимн, я также радуюсь. Вы просто молодцы (подробнее здесь). Сегодня наша сборная состоит исключительно из граждан Беларуси. Приглашать легионер никто не собирается. Справляемся своими силами и чемпионов растим с самого детства. Будущих силачей замечают еще в младшей школе. А более опытные спортсмены ведут их вплоть до самостоятельных стартов. В этом и есть залог успеха.

Эдуард Зезюлин, член Национальной сборной по тяжелой атлетике:

Я очень доволен, что в свои 20 имею возможность тренироваться в национальной команде с такими именитыми спортсменами, как Вадим Стрельцов, Андрей Арямнов. Это большая честь. Они и помогут словом на тренировке и дельный совет дадут в жизни. Я уверен, что сплоченная наша команда и коллектив дадут возможность не только мне, но любому реализовать себя на все 100% и достичь тех высот, которых он достоин.

Впрочем, сегодня можно на время забыть об ответственных стартах и немного расслабиться. А чтобы подсластить жизнь наших спортсменов, во Дворце Независимости для них подготовили особые угощения. На ура пошло сало по специальному рецепту. Это не в ущерб спортивному питанию. Белорусские тяжелоатлеты попробовали хлеб по президентскому рецепту Силы тяжелоатлетам еще пригодятся. Впереди – чемпионат мира, который пройдет в сентябре в Таиланде. А в ноябре в Гродно состоится турнир памяти нашего двукратного олимпийского чемпиона Александра Курловича.