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«Первая игра с Голландией – это наш основной соперник». Юниорская сборная Беларуси по волейболу готовится к Евроотбору

23 апреля 2019 09:30
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Новости Беларуси. Сборная Беларуси по волейболу среди девушек 2004-2005 годов рождения готовится сыграть со сверстницами во втором отборочном раунде континентального форума, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Главный приз – выход в финальную стадию чемпионата. В одной группе с белорусками – команды из Голландии, Болгарии и Дании.

С 11 апреля наши девушки готовятся на базе спорткомплекса «Раубичи». В связи с тем, что на турнире им предстоят игры каждый день, сейчас тренировки проходят в более расслабленном режиме, чтобы сохранить силы на сам чемпионат. Отметим, что из группы в финальную стадию выйдет только одна команда.

«Первая игра с Голландией – это наш основной соперник». Юниорская сборная Беларуси по волейболу готовится к Евроотбору-1

Вероника Бабич, игрок юниорской сборной Беларуси по волейболу:
Эти игры нам очень важны, поэтому мы полным ходом готовимся к ним. Первая игра с Голландией – это наш основной соперник. Мы уже просмотрели все их игры. Каждый разобрал соперника по своему амплуа. Каждый уже знает, какие у него могут быть нападения, в какую зону.

24 апреля команда отправится в Болгарию, где и пройдет второй отборочный этап чемпионата. Он продлится по 27 апреля.

«Первая игра с Голландией – это наш основной соперник». Юниорская сборная Беларуси по волейболу готовится к Евроотбору-4

«Первая игра с Голландией – это наш основной соперник». Юниорская сборная Беларуси по волейболу готовится к Евроотбору-6

# Волейбол # Вероника Бабич # Фотофакт

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