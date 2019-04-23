«Первая игра с Голландией – это наш основной соперник». Юниорская сборная Беларуси по волейболу готовится к Евроотбору

Новости Беларуси. Сборная Беларуси по волейболу среди девушек 2004-2005 годов рождения готовится сыграть со сверстницами во втором отборочном раунде континентального форума, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Главный приз – выход в финальную стадию чемпионата. В одной группе с белорусками – команды из Голландии, Болгарии и Дании.

С 11 апреля наши девушки готовятся на базе спорткомплекса «Раубичи». В связи с тем, что на турнире им предстоят игры каждый день, сейчас тренировки проходят в более расслабленном режиме, чтобы сохранить силы на сам чемпионат. Отметим, что из группы в финальную стадию выйдет только одна команда.