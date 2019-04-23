Белорусские тяжелоатлеты попробовали хлеб по президентскому рецепту
Новости Беларуси. 23 апреля во Дворце Независимости чествовали тяжелоатлетов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На прошедшем в Грузии чемпионате Европы они завоевали 19 наград – 7 золотых, 7 серебряных и 5 бронзовых.
В неофициальном общекомандном зачете мы уступили лишь россиянам. Более того, наши спортсмены на турнире установили полтора десятка национальных рекордов и два рекорда Европы. С триумфаторами встретился Александр Лукашенко.
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Как отметил тренерский состав, на чемпионате Европы белорусы продемонстрировали не весь свой потенциал и готовы его проявить на еще более рейтинговых турнирах: чемпионате мира и Олимпиаде.
Перед сегодняшней встречей с Президентом тяжелоатлетам предложили экскурсию по Дворцу Независимости. Спортсмены с удовольствием прошлись по залам, видеть которые многим раньше приходилось только на экранах. Кое-кто из нынешнего состава уже бывал здесь после Олимпиады в Рио.
Впрочем, нынешний визит все равно получился особенным, ведь на сей раз удивляли спортсменов не только интерьерами. Тяжелоатлетам предложили угощения, среди них хлеб, испеченный по особому президентскому рецепту, и знаменитое сало, которое по праву оценили уже многие почетные гости. Тяжелоатлеты не стали ссылаться на диеты, более того, именно этот продукт им рекомендуют включать в меню.
Валерий Сизенок, старший тренер по тяжелой атлетике Республиканского центра олимпийской подготовки «Стайки»:
Для нашего вида спорта это очень полезно. Это рекомендация тяжелоатлетов – употреблять этот продукт, очень полезен. Очень вкусно, пикантно!
Виктор Шершуков, главный тренер национальной команды Беларуси по тяжелой атлетике:
Нам завидуют очень многие из других стран ближнего зарубежья.
Была очень творческая беседа. Президент сразу сказал, что отработали на 90 %. Мы действительно так и планировали. Насколько тонко чувствует спорт и то, что есть. Поэтому главная задача (и он ее поставил) – чемпионат мира и дальше Олимпийские игры.
Чемпионат Европы, напомним, проходил в Батуми с 3 по 13 апреля. Участие в нем приняли представители 39 стран. Беларусь представляли 16 атлетов.
К сожалению, на данный момент мы имеем право отправить на Игры в Токио лишь двоих атлетов (по одному у мужчин и женщин). Связано это с санкциями международной федерации. Их ввели в отношении многих стран из-за допинговых скандалов. Однако наш тяжелоатлетический союз планирует отстаивать свои интересы и добиваться расширения олимпийских квот.