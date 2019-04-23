Белорусские тяжелоатлеты попробовали хлеб по президентскому рецепту

Новости Беларуси. 23 апреля во Дворце Независимости чествовали тяжелоатлетов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На прошедшем в Грузии чемпионате Европы они завоевали 19 наград – 7 золотых, 7 серебряных и 5 бронзовых. В неофициальном общекомандном зачете мы уступили лишь россиянам. Более того, наши спортсмены на турнире установили полтора десятка национальных рекордов и два рекорда Европы. С триумфаторами встретился Александр Лукашенко. «Планку подняли высоко». Александр Лукашенко вручил госнаграды спортсменам и тренерам по тяжёлой атлетике Как отметил тренерский состав, на чемпионате Европы белорусы продемонстрировали не весь свой потенциал и готовы его проявить на еще более рейтинговых турнирах: чемпионате мира и Олимпиаде.

Перед сегодняшней встречей с Президентом тяжелоатлетам предложили экскурсию по Дворцу Независимости. Спортсмены с удовольствием прошлись по залам, видеть которые многим раньше приходилось только на экранах. Кое-кто из нынешнего состава уже бывал здесь после Олимпиады в Рио. Впрочем, нынешний визит все равно получился особенным, ведь на сей раз удивляли спортсменов не только интерьерами. Тяжелоатлетам предложили угощения, среди них хлеб, испеченный по особому президентскому рецепту, и знаменитое сало, которое по праву оценили уже многие почетные гости. Тяжелоатлеты не стали ссылаться на диеты, более того, именно этот продукт им рекомендуют включать в меню.

Валерий Сизенок, старший тренер по тяжелой атлетике Республиканского центра олимпийской подготовки «Стайки»:

Для нашего вида спорта это очень полезно. Это рекомендация тяжелоатлетов – употреблять этот продукт, очень полезен. Очень вкусно, пикантно!

Виктор Шершуков, главный тренер национальной команды Беларуси по тяжелой атлетике:

Нам завидуют очень многие из других стран ближнего зарубежья. Была очень творческая беседа. Президент сразу сказал, что отработали на 90 %. Мы действительно так и планировали. Насколько тонко чувствует спорт и то, что есть. Поэтому главная задача (и он ее поставил) – чемпионат мира и дальше Олимпийские игры.