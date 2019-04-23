Тренер Виктор Шершуков: «Надо бороться, когда некомпетентные судьи в Европе»

На том же чемпионате в Батуми из-за субъективных причин наша сборная недосчиталась медалей. К примеру, судьи не засчитали одну из попыток Андрея Арямнова. Да, она не стала бы решающей – соперник ушел далеко вперед, но справедливости ради.

Виктор Шершуков, главный тренер национальной команды Беларуси по тяжелой атлетике:

Более того, и Президент сейчас подчеркнул, что надо бороться, когда некомпетентные судьи в Европе, которые никогда штангу не поднимали, это абсурд.

Слава богу, что в мире идет кастинг профессионалов и там совершенно другое (отношение — прим.ред.). Но то, что к следующему чемпионату Европы мы можем хотя бы подавать протесты, это хорошо. Сдвинулось хоть что-то. Поэтому и этот вопрос обсуждали, и вопрос квот, и вопрос того, что как дальше жить и работать в спорте.

«Я тренировался ради этого». Президент вручил тяжелоатлетам государственные награды