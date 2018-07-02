«Я так рада своему первому финалу в Premier»: Соболенко стала 32 в мировом рейтинге

Новости Беларуси. После выступления на турнире в Истборне Арина Соболенко поднялась с 45 строчки мирового рейтинга на 32.

Белорусская теннисистка смогла дойти до финала турнира WTA Premier, что на данный момент является лучшим достижением спортсменки. На пути к финалу Соболенко одолела американку Сачию Викери (82 WTA), немку Юлию Гёргес (13 WTA), бельгийку Элизу Мертенс (15 WTA), чешку Каролину Плишкову (7 WTA) и польку Агнешку Радванску (31 WTA).

В финале Арина Соболенко играла со второй ракеткой мира – датчанкой польского происхождения Каролиной Возняцки. В напряжённой борьбе, которая продолжалась два сета и 1 час 57 минут, белорусская теннисистка уступила Возняцки со счётом 7:5, 7:6.

«Я так рада своему первому финалу в Premier! Надеюсь, в следующий раз я возьму титул! Спасибо команде за то, что вы всегда на моей стороне. Это – результат вашей работы. Дальше – Уимблдон», – написала спортсменка в Instagram.

Сейчас Соболенко занимает 32 место в мировом рейтинге и является первой ракеткой Беларуси.