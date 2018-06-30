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Соболенко уступила Возняцки в своём первом финале WTA Premier

30 июня 2018 17:16
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Новости Беларуси. Арина Соболенко не сумела покорить финал Premier с первого раза, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Соболенко уступила Возняцки в своём первом финале WTA Premier-1

30 июня на теннисном турнире в Истборне белоруска в решающем матче сражалась со второй ракеткой мира, датчанкой Каролин Возняцки, но уступила в двух сетах. При этом Соболенко в каждой из партий навязывала сопернице острую борьбу. Тем не менее, в решающие моменты сильнее оказывалась датчанка.

Соболенко уступила Возняцки в своём первом финале WTA Premier-4

7:5 в пользу Возняцки в первом сете и победа на тай-брейке второго. Для Арины Соболенко это третий в карьере финал турниров WTA и первый финал турнира серии Premier. Пока все решающие поединки белоруска проигрывает.

# Теннис # Арина Соболенко # Каролин Возняцки # Фотофакт

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