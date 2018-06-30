Соболенко уступила Возняцки в своём первом финале WTA Premier

30 июня на теннисном турнире в Истборне белоруска в решающем матче сражалась со второй ракеткой мира, датчанкой Каролин Возняцки, но уступила в двух сетах. При этом Соболенко в каждой из партий навязывала сопернице острую борьбу. Тем не менее, в решающие моменты сильнее оказывалась датчанка.