Соболенко уступила Возняцки в своём первом финале WTA Premier

Новости Беларуси. Арина Соболенко не сумела покорить финал Premier с первого раза, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Арина Соболенко не сумела покорить финал Premier с первого раза, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
30 июня на теннисном турнире в Истборне белоруска в решающем матче сражалась со второй ракеткой мира, датчанкой Каролин Возняцки, но уступила в двух сетах. При этом Соболенко в каждой из партий навязывала сопернице острую борьбу. Тем не менее, в решающие моменты сильнее оказывалась датчанка.
7:5 в пользу Возняцки в первом сете и победа на тай-брейке второго. Для Арины Соболенко это третий в карьере финал турниров WTA и первый финал турнира серии Premier. Пока все решающие поединки белоруска проигрывает.