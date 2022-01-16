«Я росла в тире, мне было очень интересно». Виктория Чайка о детстве, семье и подготовке белорусских стрелков

Новости Беларуси. Виктория Чайка, стрелок со стажем шести олимпийских циклов, возглавила сборную Беларуси по пулевой стрельбе и повезет в Париж национальную команду, сообщили в рубрике «Спорттаймер» программы «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. Виктория Чайка, стрелок со стажем шести олимпийских циклов, возглавила сборную Беларуси по пулевой стрельбе и повезет в Париж национальную команду, сообщили в рубрике «Спорттаймер» программы «Неделя» на СТВ.
Юлия Силипицкая:
Предыдущий главком, кстати, по сравнению с вами, имеет олимпийскую медаль.
Виктория Чайка, главный тренер национальной команды по пулевой стрельбе:
Я очень рада, что Игорь Михайлович остался и дальше рядом, я чувствую его поддержку и помощь. Он передал мне все базы данных. В дальнейшем я себя чувствую более уверенно, потому что он всегда рядом в качестве тренера пистолетной группы.
Юлия Силипицкая:
Не могу не сказать о Сергее Мартынове, он тоже был старшим тренером. Он остался старшим тренером, вы собираетесь его в обойме держать у себя?
Виктория Чайка:
Конечно, но говоря о Сергее Анатольевиче, к сожалению, на данный момент не имеет он возможности мне помогать в полную силу, поскольку у него очень тяжелые личные обстоятельства сложились. Было заведено уголовное дело, идет разбирательство, поэтому он не может отдаться полностью процессу на данный момент. Но я верю абсолютно на 100 %, уверена в его невиновности.
Юлия Силипицкая:
Плюс к тому, что вы будете играющим тренером, вы еще и мама. Вы в декрет не собираетесь за полгода до Парижа?
Виктория Чайка:
Нет, не собираюсь. Как буду? Я сама росла в спортивной семье, поэтому видела, как можно совмещать. Я росла в тире, мне было очень интересно. Я играла с гильзами. Было очень интересно, можно было складывать вместо «Лего».
Юлия Силипицкая:
Прошел первый старт, отечественный старт. Довольны ли вы результатами на начало года?
Виктория Чайка:
У нас этот год уже лицензионный, начнут разыгрываться лицензии в Москве в августе на ЧЕ из малокалиберного оружия.
Юлия Силипицкая:
Что нужно будет сделать, чтобы стать обладателем такого маленького квиточка?
Виктория Чайка:
Нужно будет взять медаль. Нужно будет войти в тройку призеров. Все очень просто, но нужно будет проделать большой объем качественной работы.
Юлия Силипицкая:
Кто поедет Москву покорять?
Виктория Чайка:
Мы пока будем определять состав. Есть, конечно, основные у нас ребята очень сильные. Щербацевич Юра, Илья Чергейко, Курди Абдул-Азиз, Мартынова Маша, наши спортсмены медальные. Резерв у нас очень большой, сложился годами.
Юлия Силипицкая:
Пользуется вид спорта популярностью?
Виктория Чайка:
Вы знаете, нет. Поэтому я очень вам благодарна за ваше приглашение. Мы, стрелки, очень радуемся, когда на нас обращает внимание и телевидение.
Юлия Силипицкая:
Где развивается вид спорта и как набираете, по какому принципу?
Виктория Чайка:
На данный момент приходит тот, кто приходит. Потому что, сами понимаете, какая у нас сейчас молодежь, они все в гаджетах, поэтому берут всех. Склад характера в первую очередь. Потому что работа монотонная, одна и та же, одни и те же действия изо дня в день. Не все получают от этого удовольствие, не каждый ребенок. Кому-то нужно бегать, кому-то – прыгать, а кому-то – стоять.
Юлия Силипицкая:
ОФП у вас есть?
Виктория Чайка:
Конечно, у нас есть ОФП, очень большой объем работы запланирован. У нас появился новый тренер по ОФП в прошлом году. Бывший стрелок, поэтому нам очень удобно, он понимает всю специфику, кому чего не хватает, где что нужно развивать, укреплять. Правила у нас меняются, объем работы увеличивается соревновательный, поэтому очень большое внимание будем уделять общефизической подготовке.
Юлия Силипицкая:
Вы для себя какую поставили программу?
Виктория Чайка:
У нас есть очень сильные стрелки на самом деле, и при качественной подготовке, при полном объеме финансирования, при поддержке Министерства спорта и туризма, думаю, что у нас все получится.
Юлия Силипицкая:
В вашей хрупкости и женственности заключается большой стержень, а это дорогого стоит, плюс мудрость. Я в вас верю.
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