«Я росла в тире, мне было очень интересно». Виктория Чайка о детстве, семье и подготовке белорусских стрелков

Новости Беларуси. Виктория Чайка, стрелок со стажем шести олимпийских циклов, возглавила сборную Беларуси по пулевой стрельбе и повезет в Париж национальную команду, сообщили в рубрике «Спорттаймер» программы «Неделя» на СТВ.

Юлия Силипицкая:

Предыдущий главком, кстати, по сравнению с вами, имеет олимпийскую медаль.

Виктория Чайка, главный тренер национальной команды по пулевой стрельбе:

Я очень рада, что Игорь Михайлович остался и дальше рядом, я чувствую его поддержку и помощь. Он передал мне все базы данных. В дальнейшем я себя чувствую более уверенно, потому что он всегда рядом в качестве тренера пистолетной группы. Юлия Силипицкая:

Не могу не сказать о Сергее Мартынове, он тоже был старшим тренером. Он остался старшим тренером, вы собираетесь его в обойме держать у себя? Сергей Мартынов, к сожалению, на данный момент не имеет возможности помогать Виктория Чайка:

Конечно, но говоря о Сергее Анатольевиче, к сожалению, на данный момент не имеет он возможности мне помогать в полную силу, поскольку у него очень тяжелые личные обстоятельства сложились. Было заведено уголовное дело, идет разбирательство, поэтому он не может отдаться полностью процессу на данный момент. Но я верю абсолютно на 100 %, уверена в его невиновности.

Юлия Силипицкая:

Плюс к тому, что вы будете играющим тренером, вы еще и мама. Вы в декрет не собираетесь за полгода до Парижа? Я росла в спортивной семье, поэтому видела, как можно совмещать Виктория Чайка:

Нет, не собираюсь. Как буду? Я сама росла в спортивной семье, поэтому видела, как можно совмещать. Я росла в тире, мне было очень интересно. Я играла с гильзами. Было очень интересно, можно было складывать вместо «Лего». Юлия Силипицкая:

Прошел первый старт, отечественный старт. Довольны ли вы результатами на начало года?

Виктория Чайка:

У нас этот год уже лицензионный, начнут разыгрываться лицензии в Москве в августе на ЧЕ из малокалиберного оружия. Юлия Силипицкая:

Что нужно будет сделать, чтобы стать обладателем такого маленького квиточка? Виктория Чайка:

Нужно будет взять медаль. Нужно будет войти в тройку призеров. Все очень просто, но нужно будет проделать большой объем качественной работы. Юлия Силипицкая:

Кто поедет Москву покорять? Мы пока будем определять состав, основные ребята у нас очень сильные Виктория Чайка:

Мы пока будем определять состав. Есть, конечно, основные у нас ребята очень сильные. Щербацевич Юра, Илья Чергейко, Курди Абдул-Азиз, Мартынова Маша, наши спортсмены медальные. Резерв у нас очень большой, сложился годами. Юлия Силипицкая:

Пользуется вид спорта популярностью?

Виктория Чайка:

Вы знаете, нет. Поэтому я очень вам благодарна за ваше приглашение. Мы, стрелки, очень радуемся, когда на нас обращает внимание и телевидение. Юлия Силипицкая:

Где развивается вид спорта и как набираете, по какому принципу? У нас молодежь вся в гаджетах, поэтому берут всех Виктория Чайка:

На данный момент приходит тот, кто приходит. Потому что, сами понимаете, какая у нас сейчас молодежь, они все в гаджетах, поэтому берут всех. Склад характера в первую очередь. Потому что работа монотонная, одна и та же, одни и те же действия изо дня в день. Не все получают от этого удовольствие, не каждый ребенок. Кому-то нужно бегать, кому-то – прыгать, а кому-то – стоять. Юлия Силипицкая:

ОФП у вас есть? Виктория Чайка:

Конечно, у нас есть ОФП, очень большой объем работы запланирован. У нас появился новый тренер по ОФП в прошлом году. Бывший стрелок, поэтому нам очень удобно, он понимает всю специфику, кому чего не хватает, где что нужно развивать, укреплять. Правила у нас меняются, объем работы увеличивается соревновательный, поэтому очень большое внимание будем уделять общефизической подготовке.