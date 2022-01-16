Алексей Бага: на каких условиях возглавил азербайджанский «Сумгайыт» и скоро ли туда войдут белорусские футболисты?

Алексей Бага: Турецкий сбор проходит в рамках подготовки ко второму кругу первенства Азербайджана, тут чемпионат проводится по системе осень-весна. Первый круг закончился, теперь для подготовки ко второму кругу мы выбрали Турцию, всем хорошо знакомую. Поэтому 2 февраля нас ждет уже игра против «Габалы» на Кубок, и дальше чемпионат. Уже второй круг.

Алексей Бага:

«Сумгайыт» выбрал по одной простой причине. Наверное, это было самое такое конкретное и, если так можно выразиться, навязчивое предложение. Потому что кое-какие слухи про другие места работы витали в воздухе. Но после встречи с руководством клуба я понял, что это большой проект, мы одинаково смотрим на многие вещи в футболе и в жизни. И раз такая заинтересованность, грех было не воспользоваться. И география не пугает переезда, и восемь человек вызываются в национальную сборную, то есть очень хороший материал для работы, интересный чемпионат. Коль дал добро участвовать в этом всем, долгосрочный контракт подписан, с руководством тесное общение, конечно, хочется как можно дольше здесь проработать, плодотворно, чтобы оставить какой-то след. И о тренерской школе белорусской, и о себе. Поэтому задачу для себя ставлю максимально трудиться каждый день, приносить какую-то пользу, давать что-то новое ребятам. Хоть и много было потеряно в первом круге, растеряно очков, никто не снимает задачу попадать в тройку. Поэтому все реально. Да, большая работа, да, много всего надо сделать, тем не менее такие задачи стоят.

Не пугает место в таблице. То, что увидел, поговорил с ребятами, с тренерским штабом. Конечно же, это психология прежде всего, потому что невозможно в том году быть на третьем месте, играть в еврокубках, вызываться в сборную, за месяца два разучиться играть в футбол. Это нереально. Это понятно, наверное, каждому, поэтому тут больше психологический момент. Сейчас в Турции постараюсь как можно скорее, оперативнее это решить и исправить ситуацию. Конечно, есть вопросы и технического характера, тактического – это, как говорится, в комплексе. Но первое – это, конечно, психология.

Юлия Силипицкая:

Кстати, у БАТЭ новый тренер. Знаете об этом?

Алексей Бага:

Что касается изменений, в частности, в БАТЭ, то в любом случае тренерский штаб практически весь знаю очень хорошо. С тем же Ромой Киренкиным и Пашей Шмигеро играл и в молодежной сборной, достаточно давно знакомы, многое вместе прошли, поэтому в любом случае буду за команду болеть, желать успехов, желать побед.

По поводу приезда новых футболистов, в частности белорусов или бывших борисовчан, то, опять же, наверное, пока конкретного ничего не скажу, потому что хорошая обойма и так у клуба, много ребят и в сборной играет, и еврокубки повидали. Достаточно опытных ребят. И, в общем-то, чемпионат в разгаре, поэтому обойма такая уже сформированная. Остался второй круг до мая. Если все будет окей, дальше наше сотрудничество будет продолжаться. И тогда, наверное, комплектование будет более глубокое, более обширное. Тогда, возможно, появятся и белорусы в составе.