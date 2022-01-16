Алексей Бага: на каких условиях возглавил азербайджанский «Сумгайыт» и скоро ли туда войдут белорусские футболисты?

Новости Беларуси. Алексей Бага возглавил азербайджанский «Сумгайыт», чем вызвал много вопросов у футбольных экспертов, сообщили в рубрике «Спорттаймер» в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. Алексей Бага возглавил азербайджанский «Сумгайыт», чем вызвал много вопросов у футбольных экспертов, сообщили в рубрике «Спорттаймер» в программе «Неделя» на СТВ.
Юлия Силипицкая, СТВ:
Обосновались уже на новом месте? У вас там мраморная ванна и на завтрак шербет?
Алексей Бага:
Всем здравствуйте! Большой привет из солнечной, но немножко ветреной Турции. Нахожусь здесь со своей новой командой.
Юлия Силипицкая:
Вы сейчас в Турции. Почему?
Алексей Бага:
Турецкий сбор проходит в рамках подготовки ко второму кругу первенства Азербайджана, тут чемпионат проводится по системе осень-весна. Первый круг закончился, теперь для подготовки ко второму кругу мы выбрали Турцию, всем хорошо знакомую. Поэтому 2 февраля нас ждет уже игра против «Габалы» на Кубок, и дальше чемпионат. Уже второй круг.
Юлия Силипицкая:
Почему «Сумгайыт», другие предложения были?
Алексей Бага:
«Сумгайыт» выбрал по одной простой причине. Наверное, это было самое такое конкретное и, если так можно выразиться, навязчивое предложение. Потому что кое-какие слухи про другие места работы витали в воздухе. Но после встречи с руководством клуба я понял, что это большой проект, мы одинаково смотрим на многие вещи в футболе и в жизни. И раз такая заинтересованность, грех было не воспользоваться. И география не пугает переезда, и восемь человек вызываются в национальную сборную, то есть очень хороший материал для работы, интересный чемпионат. Коль дал добро участвовать в этом всем, долгосрочный контракт подписан, с руководством тесное общение, конечно, хочется как можно дольше здесь проработать, плодотворно, чтобы оставить какой-то след. И о тренерской школе белорусской, и о себе. Поэтому задачу для себя ставлю максимально трудиться каждый день, приносить какую-то пользу, давать что-то новое ребятам. Хоть и много было потеряно в первом круге, растеряно очков, никто не снимает задачу попадать в тройку. Поэтому все реально. Да, большая работа, да, много всего надо сделать, тем не менее такие задачи стоят.
Не пугает место в таблице. То, что увидел, поговорил с ребятами, с тренерским штабом. Конечно же, это психология прежде всего, потому что невозможно в том году быть на третьем месте, играть в еврокубках, вызываться в сборную, за месяца два разучиться играть в футбол. Это нереально. Это понятно, наверное, каждому, поэтому тут больше психологический момент. Сейчас в Турции постараюсь как можно скорее, оперативнее это решить и исправить ситуацию. Конечно, есть вопросы и технического характера, тактического – это, как говорится, в комплексе. Но первое – это, конечно, психология.
Юлия Силипицкая:
Кстати, у БАТЭ новый тренер. Знаете об этом?
Алексей Бага:
Что касается изменений, в частности, в БАТЭ, то в любом случае тренерский штаб практически весь знаю очень хорошо. С тем же Ромой Киренкиным и Пашей Шмигеро играл и в молодежной сборной, достаточно давно знакомы, многое вместе прошли, поэтому в любом случае буду за команду болеть, желать успехов, желать побед.
По поводу приезда новых футболистов, в частности белорусов или бывших борисовчан, то, опять же, наверное, пока конкретного ничего не скажу, потому что хорошая обойма и так у клуба, много ребят и в сборной играет, и еврокубки повидали. Достаточно опытных ребят. И, в общем-то, чемпионат в разгаре, поэтому обойма такая уже сформированная. Остался второй круг до мая. Если все будет окей, дальше наше сотрудничество будет продолжаться. И тогда, наверное, комплектование будет более глубокое, более обширное. Тогда, возможно, появятся и белорусы в составе.
Юлия Силипицкая:
Контракт на два года и зарплата, как в КХЛ, да?
Алексей Бага:
Контракт подписан на 2,5 сезона. То есть сейчас полгода – это второй круг, и еще два года. Хочу всех успокоить, кому это чересчур интересно, ничего заоблачного в условиях нет. Повторюсь еще раз, первое – был услышан проект, задачи, и ничего космического в плане каких-то материальных благ здесь нет. Кому это чересчур интересно, попрошу успокоиться.
Юлия Силипицкая:
Что интересного в Азербайджане?
Алексей Бага:
Сказать, что что-то удивило – наверное, нет. Но еще раз говорю: приятное отношение и горожан, и в клубе, и на стадионе. Поэтому здесь приятный момент.