«Если войти в определённое состояние». Как спортсмену добиться концентрации? Секреты подготовки от Виктории Чайки

Новости Беларуси. Виктория Чайка, стрелок со стажем шести олимпийских циклов, возглавила сборную Беларуси по пулевой стрельбе и повезет в Париж национальную команду, сообщили в рубрике «Спорттаймер» программы «Неделя» на СТВ.

Юлия Силипицкая, СТВ:

Как при таком мужественном виде спорта вам удается сохранить такую нежность, очарование?

Виктория Чайка, главный тренер национальной команды по пулевой стрельбе:

Потому что там каждое действие нужно делать максимально нежно и точно. И в этом залог успеха. Большей неожиданностью было мое согласие на предложение стать главным тренером Юлия Силипицкая:

Назначение на главкома было неожиданностью или вас уже готовили? Виктория Чайка:

Нет, конечно, это было неожиданностью. Даже большей неожиданностью для меня было мое согласие на само предложение. Мне дали возможность в дальнейшем совмещать тренировки активно и подготовку к Олимпийским играм. Юлия Силипицкая:

Вы будете сейчас готовиться к Олимпийским играм в качестве и тренера, и спортсмена?

Виктория Чайка:

Я буду пробовать. Сейчас я себе дала около трех месяцев, чтобы разобраться со всеми своими новыми функциями, чтобы автоматизировать для самой себя все свои действия как главного тренера. И в дальнейшем, я думаю, начну готовиться. Юлия Силипицкая:

Что сказал муж? Виктория Чайка:

Я у него спросила: «Как тебе живется с главным тренером?» – «В чем разница? – говорит. – Я не понял. Ты раньше уходила с утра и приходила вечером, сейчас то же самое». «Я росла в тире, мне было очень интересно». Виктория Чайка рассказала о детстве, семье и подготовке белорусских стрелков. Юлия Силипицкая:

Что интересного для себя вы поняли в работе главного тренера? Нужно держать свое состояние. Ты очень от многого абстрагируешься, бережешь себя