Прямой эфир

«Если войти в определённое состояние». Как спортсмену добиться концентрации? Секреты подготовки от Виктории Чайки

16 января 2022 19:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Виктория Чайка, стрелок со стажем шести олимпийских циклов, возглавила сборную Беларуси по пулевой стрельбе и повезет в Париж национальную команду, сообщили в рубрике «Спорттаймер» программы «Неделя» на СТВ.

«Если войти в определённое состояние». Как спортсмену добиться концентрации? Секреты подготовки от Виктории Чайки-1

Юлия Силипицкая, СТВ:
Как при таком мужественном виде спорта вам удается сохранить такую нежность, очарование?

«Если войти в определённое состояние». Как спортсмену добиться концентрации? Секреты подготовки от Виктории Чайки-4

Виктория Чайка, главный тренер национальной команды по пулевой стрельбе:
Потому что там каждое действие нужно делать максимально нежно и точно. И в этом залог успеха.

Большей неожиданностью было мое согласие на предложение стать главным тренером 

Юлия Силипицкая:
Назначение на главкома было неожиданностью или вас уже готовили?

Виктория Чайка:
Нет, конечно, это было неожиданностью. Даже большей неожиданностью для меня было мое согласие на само предложение. Мне дали возможность в дальнейшем совмещать тренировки активно и подготовку к Олимпийским играм.

Юлия Силипицкая:
Вы будете сейчас готовиться к Олимпийским играм в качестве и тренера, и спортсмена?

«Если войти в определённое состояние». Как спортсмену добиться концентрации? Секреты подготовки от Виктории Чайки-7

Виктория Чайка:
Я буду пробовать. Сейчас я себе дала около трех месяцев, чтобы разобраться со всеми своими новыми функциями, чтобы автоматизировать для самой себя все свои действия как главного тренера. И в дальнейшем, я думаю, начну готовиться.

Юлия Силипицкая:
Что сказал муж?

Виктория Чайка:
Я у него спросила: «Как тебе живется с главным тренером?» – «В чем разница? – говорит. – Я не понял. Ты раньше уходила с утра и приходила вечером, сейчас то же самое».

«Я росла в тире, мне было очень интересно». Виктория Чайка рассказала о детстве, семье и подготовке белорусских стрелков.

Юлия Силипицкая:
Что интересного для себя вы поняли в работе главного тренера?

Нужно держать свое состояние. Ты очень от многого абстрагируешься, бережешь себя

«Если войти в определённое состояние». Как спортсмену добиться концентрации? Секреты подготовки от Виктории Чайки-10

Виктория Чайка:
Отметила очень большой контраст. Посмотрела на наш вид спорта с совершенно другой стороны. Стрелки очень часто все в себе. Нужно держать свое состояние буквально каждый день, независимо от того, у тебя тренировки или соревнования, есть подготовка к ответственным стартам или нет. Ты очень от многого абстрагируешься, бережешь себя. Это и есть секрет подготовки высококвалифицированных спортсменов. Секрет успеха: очень хорошо знать то, что ты должен делать свою работу, и перенести все те действия, которые ты делаешь на тренировках изо дня в день, а затем – на главных стартах.

Юлия Силипицкая:
Интересно, о чем думает стрелок (я этот вопрос задавала Сергею Мартынову, он сказал: о прекрасном, о собаке, о детях) в тот момент, когда он стреляет? Это такая максимальная концентрация, просто давление поднимается.

Это действительно определенное состояние в голове, к этому очень сложно прийти

Виктория Чайка:
В лучшем случае – не думать ни о чем. Если войти в определенное состояние, оно так и происходит. Меня мой тренер, мой отец, начинал учить буквально с 16 лет. Кто-то приходит к этому позже. Это действительно определенное состояние дзен-пустоты в голове. К этому очень сложно прийти, нужны годы подготовки.

# Белорусские спортсмены # Юлия Силипицкая # Виктория Чайка # Сергей Мартынов # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Алексей Бага: на каких условиях возглавил азербайджанский «Сумгайыт» и скоро ли туда войдут белорусские футболисты?
16 января 2022 19:00

Алексей Бага: на каких условиях возглавил азербайджанский «Сумгайыт» и скоро ли туда войдут белорусские футболисты?

Зимняя Олимпиада онлайн. В Пекине запущен поезд с вагоном-телестудией
16 января 2022 17:58

Зимняя Олимпиада онлайн. В Пекине запущен поезд с вагоном-телестудией

Иван Тихон завершил спортивную карьеру
16 января 2022 17:37

Иван Тихон завершил спортивную карьеру