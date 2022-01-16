«Если войти в определённое состояние». Как спортсмену добиться концентрации? Секреты подготовки от Виктории Чайки

Новости Беларуси. Виктория Чайка, стрелок со стажем шести олимпийских циклов, возглавила сборную Беларуси по пулевой стрельбе и повезет в Париж национальную команду, сообщили в рубрике «Спорттаймер» программы «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. Виктория Чайка, стрелок со стажем шести олимпийских циклов, возглавила сборную Беларуси по пулевой стрельбе и повезет в Париж национальную команду, сообщили в рубрике «Спорттаймер» программы «Неделя» на СТВ.
Юлия Силипицкая, СТВ:
Как при таком мужественном виде спорта вам удается сохранить такую нежность, очарование?
Виктория Чайка, главный тренер национальной команды по пулевой стрельбе:
Потому что там каждое действие нужно делать максимально нежно и точно. И в этом залог успеха.
Юлия Силипицкая:
Назначение на главкома было неожиданностью или вас уже готовили?
Виктория Чайка:
Нет, конечно, это было неожиданностью. Даже большей неожиданностью для меня было мое согласие на само предложение. Мне дали возможность в дальнейшем совмещать тренировки активно и подготовку к Олимпийским играм.
Юлия Силипицкая:
Вы будете сейчас готовиться к Олимпийским играм в качестве и тренера, и спортсмена?
Виктория Чайка:
Я буду пробовать. Сейчас я себе дала около трех месяцев, чтобы разобраться со всеми своими новыми функциями, чтобы автоматизировать для самой себя все свои действия как главного тренера. И в дальнейшем, я думаю, начну готовиться.
Юлия Силипицкая:
Что сказал муж?
Виктория Чайка:
Я у него спросила: «Как тебе живется с главным тренером?» – «В чем разница? – говорит. – Я не понял. Ты раньше уходила с утра и приходила вечером, сейчас то же самое».
«Я росла в тире, мне было очень интересно». Виктория Чайка рассказала о детстве, семье и подготовке белорусских стрелков.
Юлия Силипицкая:
Что интересного для себя вы поняли в работе главного тренера?
Виктория Чайка:
Отметила очень большой контраст. Посмотрела на наш вид спорта с совершенно другой стороны. Стрелки очень часто все в себе. Нужно держать свое состояние буквально каждый день, независимо от того, у тебя тренировки или соревнования, есть подготовка к ответственным стартам или нет. Ты очень от многого абстрагируешься, бережешь себя. Это и есть секрет подготовки высококвалифицированных спортсменов. Секрет успеха: очень хорошо знать то, что ты должен делать свою работу, и перенести все те действия, которые ты делаешь на тренировках изо дня в день, а затем – на главных стартах.
Юлия Силипицкая:
Интересно, о чем думает стрелок (я этот вопрос задавала Сергею Мартынову, он сказал: о прекрасном, о собаке, о детях) в тот момент, когда он стреляет? Это такая максимальная концентрация, просто давление поднимается.
Виктория Чайка:
В лучшем случае – не думать ни о чем. Если войти в определенное состояние, оно так и происходит. Меня мой тренер, мой отец, начинал учить буквально с 16 лет. Кто-то приходит к этому позже. Это действительно определенное состояние дзен-пустоты в голове. К этому очень сложно прийти, нужны годы подготовки.