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«Ислочь» всухую разгромила «Сморгонь» на старте третьего тура ЧБ по футболу

07 апреля 2023 20:02
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Новости Беларуси. Сегодня, 7 апреля, стартовал третий тур чемпионата Беларуси по футболу. В расписании значился один матч, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Ислочь» всухую разгромила «Сморгонь» на старте третьего тура ЧБ по футболу-1

«Ислочь» не заметила «Сморгонь». Итоговый результат – 4:0. Уже после первого тайма «волки» лидировали со счетом 3:0. Причем первые два мяча они отправили в ворота «Сморгони» в течение одной минуты. Супергол в активе Валерия Сенько. Он с линии штрафной открыл счет ударом с лета. Во втором тайме «Ислочь» продолжила разгром. Дубль оформил Принс. Также отличился Ровдо. Отметим, после трех дуэлей в копилке «Ислочи» 6 баллов, у «Сморгони» – 3 очка.

«Ислочь» всухую разгромила «Сморгонь» на старте третьего тура ЧБ по футболу-4

Полное расписание предстоящих игр на ваших экранах. Отметим, солигорский «Шахтер» третий тур пропускает.

# Футбол Беларуси # Валерий Сенько # Фотофакт

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