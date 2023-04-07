Белорусские волейболистки обыграли команду «Заречье-Одинцово» в Молодёжной лиге России

Поединок отличился упорной и принципиальной борьбой. Девушки сражались за каждое очко. В итоге победитель был выявлен лишь на тай-брейке, который наши спортсменки оставили за собой со счетом 15:13. В субботу, 8 апреля, белорускам предстоит очередная встреча. В соперницах – волейболистки из московского клуба «Динамо-Академия».