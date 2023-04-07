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Белорусские волейболистки обыграли команду «Заречье-Одинцово» в Молодёжной лиге России

07 апреля 2023 19:57
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Женская команда Беларуси по волейболу в рамках 7-го тура Молодежной лиги России одержала победу над «Заречье-Одинцово», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусские волейболистки обыграли команду «Заречье-Одинцово» в Молодёжной лиге России-1

Поединок отличился упорной и принципиальной борьбой. Девушки сражались за каждое очко. В итоге победитель был выявлен лишь на тай-брейке, который наши спортсменки оставили за собой со счетом 15:13. В субботу, 8 апреля, белорускам предстоит очередная встреча. В соперницах – волейболистки из московского клуба «Динамо-Академия».

# Волейбол # Фотофакт

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