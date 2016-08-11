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«Я надеюсь победить»: Самсонов сыграет с Мизутани матч за 3-е место

11 августа 2016 22:43
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Новости Беларуси. Белорус Владимир Самсонов прокомментировал поражение от китайца Чжана Цзикэ в полуфинале олимпийского турнира по настольному теннису.

Владимир Самсонов (комментарий ITTF):
Конечно, я разочарован. Во втором и третьем геймах я был близок тому, чтобы победить. У меня были шансы. В последнем гейме я ждал, что Чжан Цзикэ начнет ошибаться. Но этого не произошло.
Собираюсь отдохнуть и хорошо подготовиться к матчу за бронзу. Я надеюсь победить.

За 3-е место Самсонов поборется с японцем Юном Мизутани.

Соперник занимает в международном рейтинге 6-е место, Самсонов – 9-й. Впрочем, это ни о чем не говорит: в матче за выход в полуфинал белорусский спортсмен обыграл 5-ю ракетку мира Дмитрия Овчарова.

О том, зачем Владимиру Самсонову нужна победа на Олимпиаде, но почему не страшно и проиграть, читайте здесь!

# Олимпиада 2016

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