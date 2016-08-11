Рио-2016. Владимир Самсонов проиграл в полуфинале (1:4), будет бороться за бронзу

Новости Беларуси. Белорус Владимир Самсонов в полуфинале олимпийского турнира по настольному теннису уступил китайцу Цзике Чжану со счетом 1:4 (9:11, 11:13, 10:12, 11:6; 9:11).

Азиатский двукратный олимпийский чемпион оторвался с самого начала и постоянно вел три-четыре мяча. Самсонов достойно боролся, но соперник был объективно сильнее. И все же не стоит расстраиваться, господа!

Сегодня в 02.20 ночи Владимир Самсонов поборется за бронзу Олимпиады!

Его оппонентом станет японец Юном Мизутани. Соперник занимает в международном рейтинге 6-е место, Самсонов – 9-й. Впрочем, это ни о чем не говорит: в матче за выход в полуфинал белорусский спортсмен обыграл 5-ю ракетку мира Дмитрия Овчарова.