Рио-2016. Ради кого Владимир Самсонов борется за медали на Олимпиаде?

Новости Беларуси. Сегодня, 11 августа, Владимир Самсонов сыграет в полуфинале турнира по настольному теннису в Рио. Его соперником станет китаец Цзике Чжан.

И пусть поединок будет нелегким, за нашим Самсоновым опыт и невероятная сила воли. Откровенно, мало кто верил в высокий результат 40-летнего Самсонова, а он преодолел все – и возраст, и 5 прошлых неудач на Играх, когда вылетал на ранних стадиях, и уже в Бразилии – Дмитрия Овчарова, одного из сильнейших теннисистов Европы, и впервые в истории вывел Беларусь в полуфинал.

«Изумительно, любовь моя… Мы очень, очень, очень, очень гордимся тобой…» –

разместила трогательный пост в социальной сети жена Владимира Самосонова Наташа после победы в 1/4.