Прямой эфир

Рио-2016. Ради кого Владимир Самсонов борется за медали на Олимпиаде?

11 августа 2016 14:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Сегодня, 11 августа, Владимир Самсонов сыграет в полуфинале турнира по настольному теннису в Рио. Его соперником станет китаец Цзике Чжан.

И пусть поединок будет нелегким, за нашим Самсоновым опыт и невероятная сила воли. Откровенно, мало кто верил в высокий результат 40-летнего Самсонова, а он преодолел все – и возраст, и 5 прошлых неудач на Играх, когда вылетал на ранних стадиях, и уже в Бразилии – Дмитрия Овчарова, одного из сильнейших теннисистов Европы, и впервые в истории вывел Беларусь в полуфинал.

«Изумительно, любовь моя… Мы очень, очень, очень, очень гордимся тобой…»

разместила трогательный пост  в социальной сети жена Владимира Самосонова Наташа после победы в 1/4.

Рио-2016. Ради кого Владимир Самсонов борется за медали на Олимпиаде?-1

Владимир и Наталья – очень красивая и гармоничная пара.

«Наша 16-я годовщина…♥♥♥» –

запись на странице Наташи в Instagram.

Рио-2016. Ради кого Владимир Самсонов борется за медали на Олимпиаде?-4

А вот, например, еще – в Facebook:

«Он солнце моей жизни ♥♥♥»

Рио-2016. Ради кого Владимир Самсонов борется за медали на Олимпиаде?-7

«На седьмом небе…»

Рио-2016. Ради кого Владимир Самсонов борется за медали на Олимпиаде?-10

И несмотря на то, что Наташа вместе с двумя их сыновьями болеет за мужа дома, с такой поддержкой – можно и горы свернуть!   

Рио-2016. Ради кого Владимир Самсонов борется за медали на Олимпиаде?-13

 

# Фотофакт # Олимпиада 2016

Другие новости рубрики

Все новости
Очередная шокирующая травма в Рио: штанга вывернула наизнанку локоть армянского тяжелоатлета
11 августа 2016 13:25

Очередная шокирующая травма в Рио: штанга вывернула наизнанку локоть армянского тяжелоатлета

Вооруженное ограбление в Рио: преступники напали на российского пловца Коротышкина
11 августа 2016 12:23

Вооруженное ограбление в Рио: преступники напали на российского пловца Коротышкина

Рио-2016: Александра Герасименя выбыла из борьбы за медали на стометровке и другие результаты белорусских спортсменов
11 августа 2016 08:13

Рио-2016: Александра Герасименя выбыла из борьбы за медали на стометровке и другие результаты белорусских спортсменов