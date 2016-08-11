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Рио-2016. Монах, тройняшки, однополая семья, 41-летняя гимнастка и другие необычные участники Олимпиады

11 августа 2016 18:59
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Новости Бразилии. Олимпийские игры в Рио мчатся к своему экватору, на счету многих команд уже есть медали. Лидируют пока США (32), Китай (25) и Япония (18). На счету Беларуси – 0, но дисциплины, которые реально могут принести нам награды еще впереди (подробнее здесь).

Всего на Играх будет разыграно 306 олимпийских комплектов, за которые поборются более 10 тысяч спортсменов. CTV.BY расскажет вам о тех, кто войдет в историю даже без медалей!  

Буддистский монах

Для японца Кадзуки Ядзавы нынешняя Олимпиада третья в карьере. Лидер сборной по гребле на байдарках и каноэ выступал в Пекине в 2008 году и в Лондоне в 2012-м. Причем в Лондоне он занял девятое место, что является лучшим результатом японцев за всю историю выступлений в соревнованиях по гребному слалому.

Казалось, к мужчине на родине должно было быть повышенное внимание. Но нет: он не смог найти спонсора, поэтому вынужден был отодвинуть профессиональный спорт на второй план и устроиться на постоянную работу. И Кадзуки Ядзава ушел в монастырь. Примером для него стал президент федерации каноэ префектуры Нагано, который также является монахом.

С тех пор Ядзава с головой окунулся в религию, а тренируется лишь в свободное время — по 1,5 часа в день, 6 дней в неделю. Такой, мягко говоря, нечемпионский график не помешал ему отобраться на Олимпиаду-2016. 

Рио-2016. Монах, тройняшки, однополая семья, 41-летняя гимнастка и другие необычные участники Олимпиады-1


Фото. Getty Images

Тройняшки из Эстонии

Сестры Луйк – первые в истории Олимпиады тройняшки-участницы. В Рио Лейла, Лиина и Лили выступят в марафонском беге 14 августа. Девушки планируют завершить дистанцию вместе и заодно установить личные рекорды.

Рио-2016. Монах, тройняшки, однополая семья, 41-летняя гимнастка и другие необычные участники Олимпиады-4


Фото. facebook.com/TrioToRio

Беженец: пловчиха из Сирии

18-летнюю сирийскую пловчиху Юсру Мардини знает практически каждый, потому что главную победу в своей жизни девушка отвоевала у этой самой жизни до (!) своих первых Игр. Убегая от войны, она в открытом море спасла от смерти 20 человек. История – душераздирающая, поэтому читайте в подробностях здесь.  

Рио-2016. Монах, тройняшки, однополая семья, 41-летняя гимнастка и другие необычные участники Олимпиады-7


Фото. Getty Images

Выживший во время геноцида

29-летний знаменосец из Руанды Адриен Нионшути – сегодня известный спортсмен у себя на родине, велогонщик. А 22 года назад 7-летний мальчик чудом выжил во время страшных событий – геноцида народа тутси. Тогда в стране погибли 800 тысяч человек, среди которых и шестеро братьев Адриена.

Рио-2016. Монах, тройняшки, однополая семья, 41-летняя гимнастка и другие необычные участники Олимпиады-10


Фото. twitter.com/AD_Niyonshuti

Один за всю Тувалу

В составе сборной Тувалу всего 1 человек. И это самая маленькая команда на Олимпиаде. Этимони Тимуани – профессиональный футболист, чемпион страны по футболу и член национальной команды. Но, сами понимаете, квалифицироваться на Игры для малюсенького тихоокеанского государства в Полинезии – задача нереальная. Поэтому Этимони выступит в роли легкоатлета. Он специализируется в беге на 100 метров.

Рио-2016. Монах, тройняшки, однополая семья, 41-летняя гимнастка и другие необычные участники Олимпиады-13


Фото. Heike Huntebrinker

Жена и… жена в одной английской команде

Англичанки Кейт Уолш и Хелен Ричардсон выступают в одной команде по хоккею на траве уже третьи игры подряд, но впервые в качестве супружеской пары. Девушки знакомы со студенчества и долгие годы были просто подругами и коллегами по команде. Но в 2008 году Кейт рассталась со своим парнем, капитаном мужской сборной Великобритании Брэттом Гэррардом. А рядом, конечно, оказалась Хелен. В общем, к Олимпиаде в Рио отношения стали настолько серьезными, что девушки выступают под общей фамилией Ричардсон-Уолш.

Рио-2016. Монах, тройняшки, однополая семья, 41-летняя гимнастка и другие необычные участники Олимпиады-16


Фото. thetimes.co.uk

Мать и сын под присмотром деда

47-летняя грузинка Нино Салуквадзе и ее 18-летний сын Цотне Мачавариани получили олимпийские лицензии в стрельбе из пневматического пистолета.

Для женщины Игры в Бразилии – 7-ые в карьере. Она единственная спортсменка из Грузии, которая завоевывала олимпийские медали всех достоинств – золото и серебро Сеула-1988, а также бронзу Пекина-2008. Для Цотне эти Игры дебютные.

Кстати, тренирует эту семью отец Нино и дедушка Цотне Вахтанг Салуквадзе.

Рио-2016. Монах, тройняшки, однополая семья, 41-летняя гимнастка и другие необычные участники Олимпиады-19


Фото. АР

«Запоздалая» гимнастка из Узбекистана

Нет, в последний поезд за лицензией на Олимпиаду Оксане Чусовитиной из сборной Узбекистана прыгать не пришлось – она честно завоевывает свое место в команде вот уже седьмые Игры подряд. И все бы ничего, только выступает уже 41-летняя спортсменка в соревнованиях по спортивной гимнастике, где ветеранами считают девушек в возрасте 25-ти лет.

Оксана и сама понимает, что шансы на медали у нее невысоки, но чем черт не шутит: свою последнюю награду на Олимпиадах гимнастка завоевала в 2008 в Пекине, заняв третье место в опорном прыжке. А ведь тогда ей было 33, и никто не воспринимал ее как соперницу.

Рио-2016. Монах, тройняшки, однополая семья, 41-летняя гимнастка и другие необычные участники Олимпиады-22


Фото. Getty Images

# Фотофакт # Олимпиада 2016

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