Рио-2016. Монах, тройняшки, однополая семья, 41-летняя гимнастка и другие необычные участники Олимпиады

Новости Бразилии. Олимпийские игры в Рио мчатся к своему экватору, на счету многих команд уже есть медали. Лидируют пока США (32), Китай (25) и Япония (18). На счету Беларуси – 0, но дисциплины, которые реально могут принести нам награды еще впереди (подробнее здесь).

Всего на Играх будет разыграно 306 олимпийских комплектов, за которые поборются более 10 тысяч спортсменов. CTV.BY расскажет вам о тех, кто войдет в историю даже без медалей!

Буддистский монах

Для японца Кадзуки Ядзавы нынешняя Олимпиада третья в карьере. Лидер сборной по гребле на байдарках и каноэ выступал в Пекине в 2008 году и в Лондоне в 2012-м. Причем в Лондоне он занял девятое место, что является лучшим результатом японцев за всю историю выступлений в соревнованиях по гребному слалому.

Казалось, к мужчине на родине должно было быть повышенное внимание. Но нет: он не смог найти спонсора, поэтому вынужден был отодвинуть профессиональный спорт на второй план и устроиться на постоянную работу. И Кадзуки Ядзава ушел в монастырь. Примером для него стал президент федерации каноэ префектуры Нагано, который также является монахом.

С тех пор Ядзава с головой окунулся в религию, а тренируется лишь в свободное время — по 1,5 часа в день, 6 дней в неделю. Такой, мягко говоря, нечемпионский график не помешал ему отобраться на Олимпиаду-2016.