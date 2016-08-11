Это Олимпиада или конкурс двойников? Французская велогонщица Полин Ферран-Прево VS Кейт Миддлтон
Новости Бразилии. Очередной конфуз на Олимпиаде в Рио. Во французской велосипедистке Полин Ферран-Прево зрители разглядели поразительное сходство с супругой наследного принца Великобритании.
На фото: Полин Ферран-Прево. Источник фото: instagram.com/paulineferrandprevot/
Пользователи социальных сетей присмотрелись и пришли к выводу: Полин Ферран-Прево и Кейт Миддлтон действительно похожи, их отличает разве что цвет волос.
«Они даже улыбаются одинаково», – резюмируют интернет-пользователи.
На фото: Герцогиня Кембриджская с супругом
Отметим, француженка приняла участие в олимпийской гонке 7 августа, она стала лишь 26-й.
Помимо сходства с Миддлтон, Полин есть чем похвастаться: она единственная в мире спортсменка, которая является чемпионом сразу в трех дисциплинах – велогонке, велокроссе и кросс-кантри (чемпионат по горному велосипеду).
Несколько дней назад среди олимпийцев был найден двойник актера Леонардо Ди Каприо.
27-летний Брейди Эллисон выиграл серебряную медаль в командных соревнованиях.
«Леонардо Ди Каприо проводит свободное время, играя роль лучника, выступающего на Олимпиаде в Рио», – такими сообщениями полнятся соцсети (оценить сходство можно здесь).