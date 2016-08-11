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«Скоро услышим новые Олимпийские имена» – прогноз Любови Черкашиной, которая в этот день 4 года назад завоевала медаль в Лондоне

11 августа 2016 17:35
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«Скоро услышим новые Олимпийские имена» – прогноз Любови Черкашиной, которая в этот день 4 года назад завоевала медаль в Лондоне -0

Новости Беларуси. В этот день четыре года назад Любовь Черкашина стала бронзовым призером Олимпийских игр в Лондоне (как это было – вспоминаем здесь).

На своей странице в социальной сети гимнастка разместила трогательный снимок и уверенно отметила: «скоро услышим новые Олимпийские имена».



Любовь Викторовна знает, о чем говорит. Провожая наших гимнасток на Олимпиаду в Рио, она искренне рассказала: верит в силу мыслей и пожеланий. А еще верит в то, что каждодневный труд обязательно будет награжден.


Источник фото: instagram.com/lovecherkashina/

Жизнерадостная, активная, вдохновляющая и такая целеустремленная. 


Источник: instagram.com/lovecherkashina/

# НиДняБезГимнастики, этим хэштегом спортсменка сопровождает буквально каждую запись на своей странице в Instagram.

«Скоро услышим новые Олимпийские имена» – прогноз Любови Черкашиной, которая в этот день 4 года назад завоевала медаль в Лондоне -2

За жизнью нашей грации следит более 17 тысяч подписчиков. Поклонники отмечают: «каждый пост заряжает позитивом и заставляет включиться в работу над собой».  


Источник: instagram.com/lovecherkashina/

Какой талисман накануне вылета в Рио передала Любовь Черкашина Мелитине Станюте и в чем символизм татуировки олимпийской чемпионки – откровенно в интервью программе «Неделя» на СТВ (здесь подробнее).

# Фотофакт # Любовь Черкашина # Олимпиада 2016

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