«Скоро услышим новые Олимпийские имена» – прогноз Любови Черкашиной, которая в этот день 4 года назад завоевала медаль в Лондоне

Новости Беларуси. В этот день четыре года назад Любовь Черкашина стала бронзовым призером Олимпийских игр в Лондоне (как это было – вспоминаем здесь).



На своей странице в социальной сети гимнастка разместила трогательный снимок и уверенно отметила: «скоро услышим новые Олимпийские имена».







Любовь Викторовна знает, о чем говорит. Провожая наших гимнасток на Олимпиаду в Рио, она искренне рассказала: верит в силу мыслей и пожеланий. А еще верит в то, что каждодневный труд обязательно будет награжден.





Источник фото: instagram.com/lovecherkashina/



Жизнерадостная, активная, вдохновляющая и такая целеустремленная.





Источник: instagram.com/lovecherkashina/



# НиДняБезГимнастики, этим хэштегом спортсменка сопровождает буквально каждую запись на своей странице в Instagram.