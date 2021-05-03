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WTA и ATP представили обновлённые рейтинги. Как изменился статус белорусов?

03 мая 2021 20:20
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Новости Беларуси. 3 мая обновленные рейтинги представили WTA и ATP, сообщили в программе «СТВ-Спорт». И если в женской части никаких серьезных изменений не произошло, то в мужской нам есть за кого порадоваться.

WTA и ATP представили обновлённые рейтинги. Как изменился статус белорусов?-1

Новости Беларуси. Если прогресс Егора Герасимова весьма условный – одно место, то скачок Ильи Ивашко не заметить невозможно. Выход в полуфинал турнира в Германии позволил белорусу ворваться в первую сотню. Теперь он 93-я ракетка планеты. Но и это еще не все.

В Чемпионской гонке, а здесь учитываются очки исключительно нынешнего сезона, Ивашко поднялся сразу на 50 пунктов.

WTA и ATP представили обновлённые рейтинги. Как изменился статус белорусов?-4

Вне конкуренции остается серб Новак Джокович. Вторым стал испанец Рафаэль Надаль, сместивший ниже россиянина Даниила Медведева. Это единственная перестановка в топ-10. У женщин так и вовсе первая десятка без каких-либо новшеств.

# Теннис # Егор Герасимов # Илья Ивашко # Новак Джокович # Рафаэль Надаль # Даниил Медведев # Фотофакт

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