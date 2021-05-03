WTA и ATP представили обновлённые рейтинги. Как изменился статус белорусов?

Новости Беларуси. 3 мая обновленные рейтинги представили WTA и ATP, сообщили в программе «СТВ-Спорт». И если в женской части никаких серьезных изменений не произошло, то в мужской нам есть за кого порадоваться.

Новости Беларуси. Если прогресс Егора Герасимова весьма условный – одно место, то скачок Ильи Ивашко не заметить невозможно. Выход в полуфинал турнира в Германии позволил белорусу ворваться в первую сотню. Теперь он 93-я ракетка планеты. Но и это еще не все. В Чемпионской гонке, а здесь учитываются очки исключительно нынешнего сезона, Ивашко поднялся сразу на 50 пунктов.